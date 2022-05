Zaragoza calienta motores para el festival de las hamburguesas

El motivo de la celebración del 28 mayo como Día Internacional de la Hamburguesa no está nada claro. Hay quien sugiere que las grandes cadenas están detrás, pero también circula una leyenda que apunta a que fue un 28 de mayo de 1900 cuando un inmigrante alemán que residía en Estados Unidos sirvió la primera hamburguesa en su restaurante por puro azar, al pedir un cliente algo rápido que estuviese rico.

El caso es que la fecha ahí está y en Zaragoza existe la posibilidad de comer buenas hamburguesas en muchos establecimientos. Especialmente, del 2 al 12 de junio, que es cuando se celebra la quinta edición de la Zaragoza Burger Fest.

Sirvan por lo tanto estas líneas para ir calentando motores, para ir adelantando algunos detalles de una cita que promete dar alegrías a muchos consumidores. Y no solo de Zaragoza. En total, participan 77 establecimientos, la mayoría de la capital aragonesa, pero también algunos de Cuarte de Huerva, La Almunia de Doña Godina y Morata de Jalón.

Tras un primer análisis de las propuestas presentadas, la sensación es que este año los cocineros han decidido ir a por todas y competir al más alto nivel entre ellos.

La chicken maña de Mamá Carmina lleva pollo crujiente y bacón rustido La Tilde Comunicación

A modo de sugerencia y como si de una pequeña ruta se tratase, ahí van unas cuantas propuestas para ir poniendo en la lista. Dídola Café (c/ Don Jaime I, 28) ofrece tres mini hamburguesas que nos trasladarán a la Zaragoza de las tres culturas: la cristiana, con morcilla y manzana; la judía, de pollo con baba ganoush de berenjena, y la musulmana, de ternasco de Aragón con higos y salsa de yogur y menta.

Hasta Baldo Burger (centro comercial Puerto Venecia) hay que desplazarse para disfrutar de una de las más completas. Este establecimiento va a por todas con la 'hipster duck'de 200 gramos de vacuno mayor procedente de Jiménez Barbero de Calzada de Oropesa. Va envuelta en pan brioche y como ingredientes incluye confit de pato desmigado, foie mi-cuit, boletus confitados, queso, canónigos, mayonesa trufada y cebolla crujiente.

Hay más referencias árabes además de la de Dídola Café. El Molino Latorre Outlet, siguiendo con los sabores y la herencia de esta cultura, presenta la hamburguesa de ternera adobada al estilo mozárabe, con queso de cabra, lechuga, tomate y salsa mudéjar.

En este viaje por el mundo, Hangout (plaza de España, 6) ha aterrizado en Brasil para emular una de las más exitosas de Sao Paulo. Se llama Buzina y es un homenaje a la original del país carioca: una pieza de carne de 160 gramos, mucho queso grana padano rallado y tomate a la plancha.

La de Memory se asemeja a un cachopo LA TILDE COMUNICACIÓN

Dentro de las propuestas del festival también hay curiosos homenajes, como el que Memory (c/ Doctor Cerrada, 7) rinde al cachopo. Este establecimiento presenta una hamburguesa rellena de jamón serrano y queso, empanada con una base de pimientos y calabacín con mayonesa de pimiento.

Para los amantes del picante, el 'hot bomb'de Tik Tak House (C/ San Miguel, 43) es una de las más atrevidas: un nido de pan relleno de carne picada y picante de calidad certificada con mucho queso cheddar fluido. Una auténtica bomba 'spicy`. Y hasta una solidaria ofrece Mott (plaza San Francisco, 11). En concreto, este establecimiento donará un euro de cada burger CheeseMott que venda a la asociación Believe in Art.

En la provincia de Zaragoza, el albergue de Morata de Jalón promete sorprender con su Ternascus en la que el ternasco de Aragón, por supuesto, es el gran protagonista. En La Almunia de Doña Godina, el restaurante El Patio de La Almunia (avda. de Madrid, 6) presenta chicken fest. Se trata de un pan brioche con pollo frito, mahonesa de chile dulce, bacón crujiente, pimiento asado, col rallada y cebolla encurtida.

Por último, Kiosko by Mamá Carmina (c/ de la Acequia, 5), en Cuarte de Huerva, sorprende con la chicken maña con carne de pollo crujiente, bacón rustido, tomate rosa, jalapeños y salsa cheddar de chipotle ahumado.