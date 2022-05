Los alimentos que ayudan a combatir el cansancio cuando aprieta el calor

La llegada del calor siempre supone un choque para el cuerpo y es normal sentirse cansado o con falta de vitalidad. El aumento de las temperaturas, el cambio de la cantidad de luz del sol y la modificación inconsciente de algunos horarios (consecuencia de los días más largos) puede desestabilizar el organismo y sus ritmos durante las primeras semanas de cambio de estación.

Así pues, para combatir este cansancio derivado del cambio de temporada es importante mantener un buen ritmo de sueño pero también una alimentación adecuada. Los alimentos que conforman nuestra dieta repercuten en todos los aspectos de nuestro organismo, desde la función cognitiva hasta la gestión de la energía. Mientras que hay productos y alimentos que afectan negativamente al organismo y le provocan aún más cansancio, incluso mental, hay otros que ayudan a mantener el ritmo cerebral, el estado de ánimo y el ritmo corporal.

NOTICIAS RELACIONADAS Ocho alimentos para luchar contra la retención de líquidos

Una psiquiatra nutricional de la Universidad de Harvard, la doctora Uma Naidoo, autora del libro This Is Your Brain on Food, recuerda que es importante evitar los alimentos procesados, los aceites de semillas industriales, los azúcares añadidos o endulzantes artificiales y los alimentos fritos o con grasas no saludables. En cambio, para luchar contra el cansancio provocado por el calor, habrá que priorizar la ingesta de los siguientes alimentos en nuestra dieta.

Productos probióticos : yogur con cultivos activos, tempeh, miso, chucrut, kéfir, kimchi, kombucha y determinados quesos.

: yogur con cultivos activos, tempeh, miso, chucrut, kéfir, kimchi, kombucha y determinados quesos. Alimentos prebióticos: frijoles, avena, plátanos, bayas, ajo, cebolla, hojas de diente de león, espárragos, alcachofas y puerros.

frijoles, avena, plátanos, bayas, ajo, cebolla, hojas de diente de león, espárragos, alcachofas y puerros. Carbohidratos con índice glucémico bajo: arroz integral, quinoa, avena y semillas de chía.

arroz integral, quinoa, avena y semillas de chía. Alimentos con índice glucémico medio como la miel, el zumo de naranja y el pan integral. Hay que consumirlos con moderación.

como la miel, el zumo de naranja y el pan integral. Hay que consumirlos con moderación. Grasas saludables de algunos alimentos: aceite de oliva, nueces, mantequillas de nueces y aguacates.

aceite de oliva, nueces, mantequillas de nueces y aguacates. Los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 como pescados grasos tipo el salmón, la caballa, el atún, el arenque y las sardinas.

como pescados grasos tipo el salmón, la caballa, el atún, el arenque y las sardinas. Los alimentos ricos en vitaminas B9, B12, B1, B6, A y C.

B9, B12, B1, B6, A y C. Ciertos minerales y micronutrientes como hierro, magnesio, potasio, zinc y selenio.

como hierro, magnesio, potasio, zinc y selenio. El azafrán y la cúrcuma, aunque también el orégano, entre otras especias.

aunque también el orégano, entre otras especias. Algunas hierbas como la lavanda, la pasiflora y la manzanilla. Se pueden encontrar en infusiones.

¿Quieres recibir todas nuestras propuestas de planes para mantenerte en forma? Apúntate y te enviaremos nuestra newsletter.