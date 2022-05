España es de los pocos países en los que se desayunan postres: cómo hacer los mejores en casa con estos moldes de Lékué

Para muchos expertos en nutrición, el desayuno es la comida más importante del día, porque nos permite afrontar el trabajo o el estudio con fuerza, pero, desayunar saludable no es tan fácil, ni tan cómodo, como acostumbramos a creer. La mayoría de personas asocia el desayuno a leche con cereales industriales, desde que la publicidad empezó a bombardear con ellos cada uno de los hogares de todo el mundo. No obstante, no se debería desayunar por obligación, de hecho, en lo que sí coinciden los expertos es en que el desayuno debería tomarse como un objetivo para ser más saludables y comer lo que cada persona necesite para distribuirse la energía a lo largo del día. Alguno de los alimentos imprescindibles en un desayuno son, por ejemplo, lácteos, fruta y algún ingrediente proteico.

NOTICIAS RELACIONADAS Conoce el táper de Lékué de fibra de madera, personalizable y de dos pisos que ha cambiado la comida al microondas

Pero, ¿cómo desayunamos en España? Aquí nos hemos acostumbrado a decantarnos por el dulce en la primera comida del día, de hecho, somos de los pocos países que lo hacemos. No tiene por qué estar mal, pero, en la mayoría de casos se desayuna bollería industrial, lo que sí puede ser perjudicial para la salud. Por eso, si nos seguimos decantando por un desayuno rico y dulzón, por los postres a primera hora del día, lo mejor es que empecemos a preparar en casa nuestros propios dulces. Seguro que los más pequeños están encantados con esta idea y gracias a Lékué podemos hacernos con unos moldes de iniciación a la repostería para preparar el primer bizcocho del día y ¡el más sano!

Kit de dos moldes de silicona y una espátula para tener todo lo necesario para iniciarse en la repostería. Lékué

Y, si queréis dar un paso más allá en casa, en Heraldo Shopping os recomendamos que probéis a hacer algo diferente como cannelés de Burdeos, unos deliciosos bizcochos cilíndricos con bordes estriados, de exterior caramelizado y relleno suave, ideales para acompañar el té o el café. Y para poder prepararlos, Lékué también tiene los moldes perfectos, de silicona platino y antiadherentes.

Fácil desmoldeo, gracias a la flexibilidad de la silicona, tirando suavemente de los extremos de cada cavidad. Lekué

¡Los mejores Crêpes sin salir de casa!

Por último, ¿qué niño no quiere hacer y desayunar Crêpes un domingo? Pues con el Kit Crêpes & Pancakes para niños de Lékué será muy fácil prepararlos esponjosos y deliciosos. Contiene una coctelera para masas con bolas interiores que emulsionan los ingredientes con el mínimo tiempo y esfuerzo hasta obtener la textura deseada. Además, también incluye una pala para voltear tus Crêpes y 'pancakes' y conseguir el resultado perfecto.

Los mejores crepes sin salir de casa. Lekué

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.