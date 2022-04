Vinos Rubio cambia de propiedad pero mantiene la esencia de tasca

En Vinos Rubio brilla con luz propia la enorme nevera de color rojo que antaño se cargaba con grandes bloques de hielo para la conservación de distintos productos y bebidas. En la cámara todavía se puede leer con nitidez el teléfono fijo –222 780– para hacer los pedidos de hielo.

En fin, que la popular tasca ubicada en el número 8 de la calle Santa Teresa de Jesús sigue manteniendo su esencia, pero en las últimas semanas se ha producido un cambio relevante: después de estar 25 años al frente del negocio, Juan Motero desapareció de detrás de la barra el pasado mes de marzo. El local estuvo unos días cerrado para organizar el papeleo del traspaso, y desde el 1 de abril el relevo lo han tomado Jofy García Chopo y su mujer Yolanda Terrer.

Esta tasca recibe clientes de todos los barrios de Zaragoza. A. Toquero

“Ya tengo 66 años y la covid me ha dejado un poco tocado –comenta Juan–, así que, sí o sí, era una decisión que había que tomar”. A Paloma Bayarte, la joven camarera que compartió con él los últimos tres años de trabajo, no le apeteció continuar con el negocio, así que tuvo que buscar una alternativa. “Jofy me comentó hace tiempo que si algún día lo dejaba, a él lo podía interesar, así que rápido llegamos a un acuerdo”, explica Juan.

Al tomar esta decisión, tenía claro cuál era su objetivo: que Vinos Rubio continuase como hasta ahora “porque es mi vida”. Muchos de sus recuerdos de juventud están vinculados a esta tasca. “Antes de decidirme a cogerla se dedicaba a la venta de bebidas a granel; de estudiante venía a comer cacahuetes y a beber vinos duros de aquellos años”, rememora Juan Motero.

A finales de los años 90 se volvió a reencontrar con este local, “que por aquel entonces estaba cerrado”, y tuvo muy claro el potencial que tenía, como sucede con otras tascas parecidas como Amblas o la Antigua Casa Paricio.

Juan lo organizó todo alrededor del vermuteo. Ese iba a ser su fuerte y enseguida diseñó una propuesta gastronómica que apenas ha cambiado en los últimos 25 años. Mejillones con mayonesa y picante, salmueras, gildas, pepinillos rellenos, langostillos… Y los fines de semana, fritos como croquetas de jamón ibérico o empanadillas de bonito.

La enorme nevera que hay detrás de la barra es uno de sus grandes atractivos. A. Toquero

Jofy ha regentado varios negocios hosteleros en Zaragoza –desde hace cuatro años está al frente de Bocadicos, en la calle Baltasar Gracián– y tiene claro que la de Vinos Rubio “es una apuesta casi segura”. Con mantener lo que ya existe y funciona, casi es suficiente. “Viene gente de todos los barrios y de fuera de Zaragoza; lo que más gusta es el ambiente de tasca auténtica que se respira, que es lo que de ninguna manera se va a perder”. Tampoco va a haber grandes cambios en la parte culinaria.

De momento, hasta finales de mes, Jofy va a estar detrás de la barra, “pero luego será Yolanda, mi mujer, la cara visible del negocio, aunque los fines de semana habrá otra persona”. A los dos les encantan los bares antiguos, así que la posibilidad de estar al frente de un histórico como Vinos Rubio “casi ha sido un regalo”.