La parraleta de Cofita que embelesa

El de Bodegas Sers es uno de esos proyectos genuinos que transmiten verdadera pasión y amor por el vino. Se trata de una iniciativa familiar que echó a andar en 2006 en Cofita, en el Somontano. La bodega, en el casco del municipio, está pegada al hogar de los promotores y no muy lejos de las doce hectáreas de viñedo propio.

El proyecto abraza las prácticas más respetuosas con la uva, como la vendimia a mano, y también ahonda en la recuperación y potenciación de variedades autóctonas, una práctica que, por fortuna, está cada vez más extendida entre las bodegas y que viene siendo muy demandada por un mercado en pleno proceso de cambio.

Dentro de esta corriente destaca una de las seis referencias que Sers comercializa en estos momentos: Singular. Se trata de un monovarietal de uva parraleta, una variedad propia del Somontano. El vino es una delicia que, en nariz, ofrece aromas frescos, con toques de vainilla, tostado de la madera y cacao. En particular sobresale el aroma floral típico de la variedad, que no es nada fácil de trabajar. Destaca la moderada acidez y el tanino dulce. Está en el mercado por debajo de los once euros por botella y es fantástico para acompañar aperitivos, pescados grasos o carnes suaves.

Además de Singular, la bodega, que toma su nombre de la traducción al aragonés de la palabra ‘cierzo’, tiene otras cinco referencias disponibles:Primer (syrah), Temple (cabernet sauvignon y merlot), Dinantes (elaborado con otra uva autóctona, la moristel), G. R. 18 (cabernet sauvignon y merlot) y Blanqué (chardonnay).