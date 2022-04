Por qué las máquinas que centrifugan el café son un acierto y cómo escoger una de Nespresso por 70 euros

Tomar café es para la mayoría un hábito matutino, aunque para muchos también una pasión. Esta bebida rica en cafeína la asociamos, rápidamente, al desayuno, porque nos ayuda a que el paso de la cama al trabajo sea más llevadero. También a la media mañana y la hora de la siesta: ¡hay que despejarse! Tantas tomas, como es esperable, nos han vuelto unos sibaritas del sabor y el aroma; y no nos conformamos con poco, ya sea fuera de casa, con versiones tan sorprendentes como la rosa, o dentro de casa, apostando por máquinas de última tecnología que extraigan lo mejor del grano. Pero, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir en una cafetera?

La realidad es que no mucho: si bien es cierto que ha modelos todoterreno que pueden escaparse a nuestro presupuesto, también lo es que hay otros que, sujetos a rebajas, nos ofrecen grandes prestaciones por menos de, por ejemplo, 70 euros. Este es el caso de la de cápsulas Krups Vertuo Next, de Nespresso, que ahora está a mitad de precio en el catálogo de El Corte Inglés: una apuesta todoterreno que hasta centrifuga el grano de café. ¿Qué no sabes en qué consiste este proceso? Sigue leyendo, ¡que te va a encantar!

La cafetera Krups Vertuo Next, de Nespresso. El Corte Inglés

Aunque sobre estas líneas hemos destacado el modelo de color negro, en el catálogo de El Corte Inglés también está disponible en su versión roja y en gris, para que escojamos la que más se adapta a nuestros gustos o al diseño de nuestra cocina. La rebaja es la misma para cualquier tonalidad: del 53% para llevárnosla a casa por menos de 70 euros.

Razones para tenerla

Centrifusion, para una bebida perfecta. Este modelo integra esta tecnología para conseguir el máximo aroma y sabor. Lo consigue después de escanear el código de barras integrado en las cápsulas para ajustar los parámetros de la máquina a las necesidades de cada receta para conseguir así un café único.

El café, a tu gusto. Gracias a sus cinco alturas regulables, podemos preparar bebidas con diferentes tamaños de taza para adaptarse a los gustos de cada persona... ¡o a nuestras rutinas diarias! Y es que, ¿quién no es de los que desayuna una taza de café con leche, pero después de comer prefiere un cortado? Además, puedes decidir el nivel que prefieras con solo pulsar un botón.

Actualización automática. Este modelo incorpora conexión wifi y ‘bluetooth’ para que se pueda actualizar automáticamente y adaptarse a los parámetros de las cápsulas. Además, está diseñada para apostar por un futuro más sostenible, gracias a que su composición es al 54% de plástico reciclado.

