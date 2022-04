Una ruta por las torrijas de Zaragoza más llamativas y sorprendentes

Entre los dulces de Semana Santa, la torrija es uno de los más fáciles de elaborar, pero de él hay tantas versiones como cocineros. Cada maestrillo tiene su librillo. Hay quien empapa el pan en la leche fría y quien la hierve con azúcar, canela y cáscara de limón, y añade la leche caliente sobre el pan en rodajas; en otros casos se utiliza la piel de naranja; en Andalucía también recurren al vino…

En fin, que no hay una receta tipo. Pero no solo en el ámbito doméstico y en algunas pastelerías se le hace hueco las torrijas. En restaurante, bares y cafeterías cada vez encuentran más acomodo y los clientes reclaman su presencia. Y no solo durante esta época, sino durante todo el año.

Para hacerse una idea de las sorprendentes propuestas que se pueden llegar a elaborar, en este reportaje proponemos una ruta por algunas de las torrijas más llamativas que se presentan en Gastropasión, las jornadas gastronómicas de la Semana Santa, que se celebran del 9 al 18 de abril en Zaragoza y provincia.