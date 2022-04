La nata vegetal aspira a hacerse un hueco en las cocinas domésticas

'La nata vegetal, la gran desconocida'. El título de esta charla impartida en el X Taller de Gastronomía de Aragón que se celebró hace unos días en Zaragoza invitaba a saber más sobre este producto tan poco utilizado en España. Por lo menos en el ámbito doméstico. Así que este es el propósito de este reportaje: conocer qué es exactamente la nata vegetal, sus características y dónde se puede emplear.

Lo primero que comenta David Muñiz, especialista en procesos UHT de la empresa TGT, es que al referirnos a este producto “no se debería utilizar el término nata, ya que solo se puede emplear para la de origen animal”. Por lo tanto, es más correcto hablar de crema o mix vegetal, aunque casi nadie lo hace.

David impartió la charla ante un foro de profesionales de la hostelería, en cuyas cocinas es donde más se utiliza la ´verde`, tanto en restaurantes como en la repostería industrial. Hay dos argumentos a los que este experto se refiere sobre su gran potencial: “tiene más consistencia de las grasas de origen animal y se mantiene más tiempo firme y estable”. En definitiva, prosigue, “se comporta de una forma más regular, sobre todo a la hora de montarla”.

Daviz Muñiz, en acción en la charla sobre la nata vegetal, en el X Taller de Gastronomía de Aragón ARANZAZU NAVARRO

A los cocineros que lo escuchaban les explicó que “permite hacer salsas en condiciones más seguras, con menos riesgos de que se corten y, además, obtener un mayor rendimiento”. De hecho, puso el ejemplo de que con un litro de nata de origen animal, se obtienen dos de nata montada, “mientras que con esa misma cantidad, se consiguen cuatro utilizando la otra”.

La diferencia entre una y otra es que en nuestra protagonista el origen de la grasa es, evidentemente, vegetal. Puede ser soja, colza, coco, girasol… pero la planta que más rendimiento da es la palma. El uso de este aceite en la elaboración de alimentos procesados es bastante polémico, aunque David Muñiz asegura que “el que se emplea para las natas vegetales sale de la semilla del fruto y recibe la denominación de aceite de palmiste, que nada tiene que ver con el de palma”. Su rendimiento, muy superior al coco o la soja, ha propiciado el uso mayoritario en las cremas ´verdes`.

Lo siguiente que hizo este experto fue describir que la nata vegetal se conserva “muy bien a temperatura ambiente, mientras que la otra necesita estar siempre refrigerada”. Su estabilidad hace que no baje fácilmente al montarla. Además, se puede congelar y admite todo tipo de saborizantes, colorantes y aromas. “Es más ligera, suave y agradable en boca y, por supuesto, no tiene un sabor marcado a producto lácteo, que a muchas personas no les gusta”.

Sin embargo, lo cierto es que en España, al margen del ámbito profesional, apenas se consume, y en los lineales de los supermercados no está muy visible. Para David Muñiz, “en nuestro país no hay tradición en el uso de natas en la cocina; en repostería algo más, pero en salsas se utilizan poco”. No sucede lo mismo en Italia, “donde se cocina mucho con ellas”.

En cualquier caso, haberlas haylas a poco que uno se proponga encontrarlas. Este experto aconseja su empleo como si fuera una nata normal: para cualquier salsa, como una de pimienta verde, o en una crema de verduras, para que tenga una textura más cremosa. Y en repostería, por supuesto, para elaborar tiramisú o mousse de chocolate; mezclándola con leche condensada o galletas; acompañando a unas fresas o poniéndola en un sifón para hacer una espuma.