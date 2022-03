Caracoles, calçots y chuletón, las apuestas de Fajardo

La brasa es el principal argumento del asador Fajardo en Montañana. En temporada de calçots se enciende de jueves a domingo y estos días protagoniza casi todas las elaboraciones que salen a la mesa. Además, como el fuego y las parrillas se ven desde el comedor, la sensación es muy grata. Miguel Ángel Fajardo se ocupa de manejarla desde hace nueve años. Él y Mari Carmen Flores han consolidado este asador, cuya mayor parte de la clientela llega de fuera del barrio rural atraída por dos preparaciones: los caracoles a la llauna y las tejas de calçots.

Los caracoles no tienen muchos secretos. Si acaso, la combinación de especias y el alioli casero. En cuanto a los calçots, la temporada es larga en Fajardo. Empieza en noviembre y terminará el próximo mes de abril. Se preparan a la llama y rara es la comanda donde no aparecen. El menú calçots (50 euros. Dos personas. No incluye la bebida) se configura alrededor de la teja que sale a la mesa. Luego se continúa con los caracoles y como plato principal se puede elegir entre medio kilo de chuletillas de ternasco y chuletón. El postre y el café también están incluidos. Sin duda, es su propuesta estrella. En esta temporada que concluirá en abril, estiman que venderán alrededor de 40.000 calçots.

A las carnes reseñadas hay que añadir otras como conejo, solomillo y entrecot. Por supuesto, la brasa deja su impronta en embutidos como morcilla, chorizo y longaniza. Y entre las verduras, destacan las alcachofas braseadas.

La carne necesita poca compañía y escasa manipulación para disfrutarla a la parrilla. Si acaso, una ensalada. Fajardo ofrece unas cuantas que se acomodan a todo tipo de gustos: desde la clásica ilustrada a César, frutos del mar, bacalao, tres quesos, bonito... Por encargo se preparan ternasco asado y pescados como dorada y lubina, además de marisco. De lunes a viernes se puede optar por el menú del día (11 euros) en el que no suele faltar un plato de cuchara y una verdura, además de una carne y un pescado.