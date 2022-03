Tres recetas (¡de microondas!) para sacar partido a los recipientes de silicona de Lékué

Aunque, en los últimos meses, hemos descubierto que pasar tiempo en la cocina nos gusta (¡y mucho!), la rutina no suele darnos tregua. Queremos comer bien, siguiendo los pasos 'realfooders’ de los que tanto se habla; también queremos llevar al trabajo táperes variados y ricos que levanten los vítores de nuestros compañeros. Pero, conseguirlo requiere tiempo y, todo sea dicho, ¡a nosotros no nos sobra! No obstante, y en un último intento de alcanzar nuestros propósitos de comer mejor, nos hemos lanzado a la compra de esos pequeños electrodomésticos que tanto gustan y que prometen buenas recetas sin que tengamos que estar pendientes de los procesos.

¿Los favoritos para estos menesteres? Sin duda alguna, los robots de cocina y las freidoras sin aceite ¿Los únicos? ¡Nada más lejos de la realidad! En el mercado, podemos encontrar otras opciones tan versátiles y cómodas como las anteriores, pero también más baratas. Sirvan de ejemplo las propuestas de Lékué de silicona que nos ayudan a cocinar al microondas cualquier ingrediente (desde verduras hasta carnes y pescados) con el mínimo esfuerzo. Y, sí, las opciones de recetas son tan variadas y deliciosas que te van a convencer con solo un vistazo.

Recetas para disfrutar

- Timbal de verduras. Comer verduras no tiene por qué ser aburrido y, si no te lo crees, tienes que probar esta receta. Tan solo tienes que cortar en láminas 1 patata, medio calabacín y 1 berenjena pequeña. Introduce las verduras en el estuche alternando una lámina de cada ingrediente. Después, cubrimos todo con tomate frito, queso rallado y orégano... ¡y al microondas durante 10 minutos a máxima potencia!

Receta de timbal de verduras en el estuche de Lékué. Lékué

´- Palomitas de chocolate y naranja. No hay sesión de sofá, peli y manta que se entienda sin unas palomitas o antojo que estas no puedan saciar. Esta versión dulce se prepara introduciendo 100 gramos de maíz, una cucharada de aceite de oliva y azúcar en el palomitero. Removemos todo, tapamos y cocinamos durante cuatro minutos a máxima potencia en el micro. Una vez listo, usamos la tapa para derretir el chocolate durante un minuto en el micro. Por último, mezclamos este con la ralladura de naranja y lo vertemos sobre las palomitas, agitando el bol para que se distribuya por todas.

Receta de palomitas de chocolate en el palomitero de Lékué. Lékué

- Falafel. Estas albóndigas vegetarianas han conquistado a medio mundo y ahora puedes prepararlas en casa con el utensilio veggie balls. Primero trituramos todos los ingredientes: 200 gramos de garbanzos, 60 de cebolla, 20 de pimiento verde, 15 de queso crema, 50 de pan, 1 diente de ajo, 1 cucharada de comino, sal y pimienta. Rellenamos el utensilio de Lékué con esta masa para crear bolitas. Una vez listas, las introducimos en el horno a 200 grados durante 10 minutos. Y, si te apetece, puedes preparar una salsa de yogur natural con zumo de limón, hojas de cilantro y aceite de oliva para complementar la receta.

Receta de falafel en la herramienta veggie balls de Lékué. Lékué

