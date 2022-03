Dónde celebrar San Patricio en Zaragoza

San Patricio (Saint Patrick para los irlandeses) es una fecha marcada en rojo en muchos calendarios y más en esta edición, ya que hace dos años que no se festeja. En muchos rincones del mundo se quedaron con los banderines sin desplegar, los gorros verdes en sin poner y las pintas sin brindar.

Zaragoza también se viste de verde para festejar este día. Son varios los establecimientos de la capital aragonesa que celebran este día. "Tenemos muchas reservas", avisaban en La Malteadora, uno de los establecimientos donde se celebra, y en su caso por primera vez porque en 2020 se quedaron con las ganas.

Cerveza y una gastronomía muy irlandesa. "Hemos creado una hamburguesa de San Patricio, ‘irish angus burger, y también haremos el estofado de ternera a la cerveza negra y el llamado ‘pulled stout beef’", explica Rafael San Emeterio, socio y responsable de medios de comunicación de La Malteadora. En esta taberna ya comenzaron hace días la celebración del santo, con lo que denominaron ‘Road to St. Patricks’.

"Será como ir del Temple Bar al centro de Zaragoza"

Para la tarde de este jueves han preparado una cita con los Dingle Basterds, que aseguran que será una transformación de La Malteadora en un pequeño Temple Bar, como el auténtico de Dublín. Este grupo ya había preparado un concierto para el día de San Patricio de hace dos años, pero no se pudo celebrar por la irrupción del coronavirus. “Será como ir del Temple Bar al centro de Zaragoza”, reía San Emeterio, que confiesa que tiene un poco de “sangre verde”.

"Tengo clientes que siempre al día siguiente de San Patricio se cogen fiesta"

“Tengo clientes que siempre al día siguiente de San Patricio se cogen fiesta”, asegura Gregorio Ballestín, del Café Dublín, La Malteadora y de Dan O'Hara Irish Pub. Ballestín celebra San Patricio en sus bares desde hace, al menos, un cuarto de siglo. Su pasión por la cultura irlandesa nació de un viaje con amigos a la isla. “Era algo diferente y me gustó el modelo de negocio. Compartían bar gente de 30 y de 60 años, de todas condiciones sociales, estaba el rugby, era como la primera casa de la gente”, relata Goyo, como le conocen.

Al igual que La Malteadora, de Dan O'Hara Irish Pub o Café Dublín, se podrá festejar San Patricio en otros establecimientos de la capital aragonesa, invadidos por el espíritu más irlandés.

No solo el jueves 17 de marzo

En todos los establecimientos consultados comentan que también será importante para ellos la cita deportiva del fin de semana. Por ejemplo, el sábado habrá rugby de seis naciones, el que han llamado el “super sábado”, con encuentros desde las 15.15 hasta las 21.00.

No solo eso, sino que además el domingo, a las 13.00, se espera música folk, con Irish Folks. From Dublin to Boston, cuando se podrá viajar por la música de raíces junto a Allue Cester y Julio Rubio, informan desde La Malteadora.