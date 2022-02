¿Sabías que el pelapatatas es de doble dirección? Utiliza estos simples trucos para pelar rápido y fácil

Pelar patatas es un arte y cuánto más se practica más rápido se consigue hacer, pero, hay cosas que dan mucha rabia, como esos artículos que recuerdan que llevas toda la vida haciendo algo mal. Este post no pretende ser uno de ellos, pero sí quiere ayudar a pelar patatas de manera fácil y rápida y, lo primero, es recordar que el pelapatatas se puede usar en dos direcciones y no sólo en una como siempre hemos hecho la mayoría de personas.

Una vez sabido, o recordado, que el pelapatatas tiene dos direcciones, lo mejor es buscar un método para pelar rápido una patata, porque, aunque sea difícil de reconocer, la forma de la patata nos desconcierta muchas veces y no sabemos cómo llevar a cabo el trabajo, ya que no se hace igual si tiene forma alargada o redonda. Por eso, lo mejor es seguir un método y no dudar. Si la patata tiene forma alargada utilizaremos un método (como si pelásemos una zanahoria). Sin embargo, si la patata es redonda, utilizaremos otro distinto, como si se tratase de una manzana.

Pelar patatas alargadas

Con este método se empieza a pelar la patata por la parte superior, deslizando el pelapatatas hacia abajo suavemente, pero de manera firme. Hay que recordar que un pelador es de doble dirección, así que lo mejor es subir y bajar por la piel de la patata sin cambios bruscos de dirección o en la mano, como si estuvieras pelando una zanahoria, en resumen.

Pelar patatas redondas

Cuando la patata sea redondeada, se recomienda empezar por la parte superior, pero un pelín más abajo. El truco está en pelarla como a una manzana, recorriendo su piel y dando la vuelta con cuidado. A un buen profesional no se le romperá la piel al pelarla. Pero aquí juega un papel importante el cuchillo, puede que haya gente que no se aclare con el pelador si las patatas son muy redondeadas, pero lo mejor es hacerse con un pelatatas de buena calidad y no habrá ningún problema para quitar la piel, independientemente de la forma de la patata. Pero, ¿cuáles son los mejores pelapatas?

