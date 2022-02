Patricia Ramírez: "Cocinar es un acto de amor muy bonito"

Patricia Ramírez, más conocida como Patri Psicóloga, pone el foco de su actividad profesional en ayudar a la gente a tener hábitos de vida saludables, a comer bien, hacer ejercicio y llevar una vida serena. Así que en este rincón en el que lo culinario y lo gastronómico se abordan desde una visión amplia, su relato tiene mucho sentido.

Patri ha elegido el restaurante Atípico (c/ José María Lacarra de Miguel, 18. 976 099 691). "Lo conocí de casualidad un día que viene con dos amigos y me dije: este es mi sitio". Quedó atrapada por el continente y el contenido, por esa sensación de que "estás en medio de la naturaleza" y por recetas como la tapa de la memoria, que prueba durante la entrevista. "Es magnífico que se preocupen por mejorar la salud de sus clientes a nivel neurológico", sugiere. En el plato no queda rastro de los ingredientes. Le ha encantado la tapa, y ya puestos, se anima con algo más. "¡Por uno pincho de tortilla... mato!", exclama. Eso sí, es una receta que no le sale. "No le termino de coger el punto".

Patri Psicóloga es de Zaragoza, pero con cinco años se fue a vivir a Canarias con su padre; regresó a la península para estudiar y empezar a ejercer profesionalmente en Granada, y desde hace diez está de nuevo en la capital aragonesa.

De su etapa en el archipiélago echa mucho de menos el potaje de berros, y del tiempo que vivió en el sur de España le quedó la pasión por el aceite de oliva virgen extra. "Eso sí -matiza-, me gusta bañar de aceite la tostada y aplastarla con el tenedor para que empape bien".

Patricia está especializada en psicología de la salud y los problemas de conducta a la hora de comer los trata a diario. "Muchas personas utilizan la comida para parchear emociones -explica-, cuando tienen ansiedad o están aburridas, abren la nevera y cogen los alimentos más calóricos e insanos que estimulan la dopamina, pero al momento se dan cuenta de que han perdido el control y entran en un bucle negativo de falta de fuerza de voluntad y culpa".

Los talleres que imparte ayudan a lidiar con esta relación insana con la comida. A modo de pincelada, ofrece dos consejos para afrontar estas situaciones. "Un recurso es esperar diez minutos, un tiempo que sirve para surfear esa emoción y que baje la intensidad del deseo".

También enseña a organizar menús "para evitar las pizzas precocinadas de la cena; es tan sencillo como guardar a mediodía en el frigorífico un salmón en papillote para meterlo al horno". Y es que la pregunta de qué preparo cuando llego a casa por la noche cansado "casi siempre lleva a tomar malas decisiones".

La Psicóloga y escritora, Patricia Ramirez, ha elegido el Atípico por su estilo de alimentación parecido al que tienen en casa.

Le encantan las legumbres y las especias, así que el paso a paso del dahl de lentejas rojas que ofrece en esta página es su aportación culinaria. Utiliza mucho la cúrcuma por su sabor, "pero luego me he enterado de que tiene unas propiedades magníficas". En la tienda De Tarros (c/ Torre Nueva, 30) hace un buen acopio de ellas "y también las pruebo con la pasta y el arroz; en casa son muy receptivos y eso me anima mucho".

Patricia reconoce que pasa bastante tiempo en la cocina. "Es un momento relajante y de creatividad porque me gusta mezclar e inventar; siempre cocino con boleros de fondo y cuando alguno de mis hijos me dice: ¡qué bien huele!, ese agradecimiento es muy reconfortante". En fin, que Patricia tiene claro que cocinar "es uno de los actos de amor y de gratitud más bonitos".

En su casa, la cena de toda la familia a las 20.30, salvo causa de fuerza mayor, es fija. "Es el momento de compartir, de ver el estado de ánimo de cada uno y las cosas que nos preocupan; alrededor de una mesa todo el mundo se abre y se vuelve transparente".

Cuando sale, Patricia tiene sus fijos. Ginger Fizz Bar (c/ Joaquín Costa, 16) es uno de ellos. "Me gusta todo, pero especialmente el pan bao de cochinita pibil". También habla maravillas de las alcachofas de Casa Lac (c/ Mártires, 12) y cuando está de antojo de un guiso no duda en acudir a La Jamonería (c/ Bruno Solano, 16) y pedir pochas con perdiz escabechada. "Además -concluye-, tiene una de terraza magnífica".