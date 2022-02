Vermú y vinos de autor a la vieja usanza desde Barbastro y La Almunia de San Juan

A veces, caminar hacia delante implica mirar hacia atrás. En esas anda el enólogo Víctor Clavería, impulsor desde el Somontano de los vinos Zinca y del premiado vermú Cabecita Loca, que da nombre a la empresa vinícola que promueve con su mujer, Isabel Nieves. El proyecto lleva ya unos cuantos años en marcha, aunque durante el último lustro viene girando en torno a dos ejes: las elaboraciones de autor y las técnicas clásicas. El vinicultor se ha sumergido en las viejas costumbres: el Zinca d’Odre envejece en odres de cuero impermeabilizados con pez por un artesano de Cariñena y el Zinca d’Anfora es un vino que ha crecido en ánfora, lo mismo que el Zinca Bín de Ric.

No queda ahí el viaje al pasado, ya que el Zinca d’Oro, de garnacha blanca, envejece en damajuanas de cristal a la intemperie "durante cuarenta días y cuarenta noches, aproximadamente", explica el productor, que consigue de esta forma "un vino con tonos dorados que recuerda a los vinos del Marco de Jerez y que, pese al sol, que les da directamente, no corren el riesgo de picarse".

Solo se pueden calificar de vinos de autor, que además cuentan con una producción muy limitada, máximo 5.000 botellas, que en el caso del Bín de Ric se reduce a 2.000. El oscense considera que esta es su creación "más especial". Se elabora en La Almunia de San Juan, en la casa de sus abuelos, que antaño perteneció a la familia de Pedro María Ric. "Habilitamos un antiguo garaje, donde fermentamos en las barricas de barro. La bodega, por su parte, es la única estancia de la casa que se ha mantenido respecto al inmueble original. Ahí hacemos el vino con cabernet sauvignon, merlot y garnacha tinta y lo embotellamos", explica.

El resto de la producción se reparte entre una nave en Barbastro propiedad del ente comarcal y una bodega de Montesa con la que colaboran. Las distintas variedades de uva proceden de unos viñedos en la misma zona. Entre otras, en los vinos Zinca se emplea la garnacha tinta y la blanca, cabernet sauvignon, merlot, alcañón y algo de moristel. Las elaboraciones no están recogidas bajo el sello de la denominación de origen, "lo que, en mi opinión, permite conseguir un producto más personal y distinto", afirma Clavería. "Tenemos inquietud por hacer cosas verdaderamente diferentes. Son vinos -añade- que no miran al mercado y que no dejan indiferente a nadie" lo que les permite estar "en restaurantes con tanto nivel como Espacio N de Venta del Sotón y Callizo, dos referentes".

En la nave de Barbastro también se embotella el vermú Cabecita Loca, punta de lanza del proyecto y considerado mejor vermut en los Premios International Wine Challenge 2019, así como ginebra y sangría.