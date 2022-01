Una bota de vino aragonesa y reciclable para divertirse y recuperar la tradición

Corría el año 2018 cuando el zaragozano Ramón Olaso y sus hijos, Juan y Ramón, estaban dándole vueltas a la cabeza para poner en marcha un nuevo proyecto con una premisa clara. "Queríamos lanzar un producto que uniese a la gente, que sirviese para socializar, para divertirse", cuenta Ramón hijo.

Casi a la par, debatieron sobre la bota de vino, que "está en claro retroceso y se estaba perdiendo". Dicho y hecho: los tres vieron claro que, si lograban darle una vuelta, una versión moderna de la bota tenía encaje en el mercado, por lo que se pusieron manos a la obra para conseguir una desechable y reciclable, algo que exige un consumidor cada vez más comprometido con el medioambiente.

"Ideamos el envase y lo patentamos en España, Francia y China. Y ahora estamos inmersos en el proceso en Estados Unidos. Una empresa de Alicante especializada en el soplado de plástico se encarga de darle forma, aunque luego lo remata otra empresa de Zaragoza. Del vino, un tinto joven, se encarga una bodega riojana", explica el mayor de los hermanos, licenciado en Empresariales y responsable del área de negocio.

NOTICIAS RELACIONADAS Siete platos que aterrizaron el año pasado en Zaragoza para quedarse

Con todo en marcha, presentaron el producto en la Feria Gourmets 2018, donde tuvo una buena acogida. "Empezamos a venderlas de 400 en 400, se vendían en tiendas y distintas superficies... hasta que llegó la pandemia. El covid lo paró todo", lamenta el joven de 23 años, quien sin embargo ha vuelto a la carga junto a su padre y hermano: "Hemos apostado por el mercado online, por vender en nuestra web (https://vinbut.com/). Ha costado arrancar, pero las ventas van cada vez mejor. Además, nos estamos fuertes en las redes sociales y vamos a iniciar una campaña de difusión a través de distintos canales". Las botas se venden en packs de tres a un precio unitario de 5,95 euros.

Las botas están pensadas "para barbacoas, excursiones al campo, fiestas como San Lorenzo, la Vaquilla o los Pilares, o para las peñas de los pueblos, e incluso para llevarla en la mochila durante el Camino de Santiago". En general, resume Olaso, "para cualquier momento festivo en el que te juntas con amigos, aunque está claro, por lo que venimos viendo, que el verano es el mejor momento del año para disfrutar de la bota de vino en grupo".

Otro objetivo que buscan en Vinbut es "conseguir, de alguna forma, que el vino vuelva a ser lo que era antes, una bebida popular, que no se vea como algo snob, sino adecuada para todos los públicos y contextos, también en los más divertidos". "Fastidia que una persona joven no se pida un vino, que lo vea como algo demasiado elevado, pero no dude en tomarse un cubata o una cerveza. Con nuestra bota perseguimos unir tradición, diversión y evolución", remata el empresario.

Además del recipiente con vino tinto, la empresa se plantea, más adelante, "siempre que sea posible", lanzar otras líneas de producto, como una bota de vino blanco.