Una ruta alrededor de masas de pizza diferentes y de calidad

Pizza Negra

Los argentinos Pablo Lozano y Hernán Romero abrieron Pizza Negra en Zaragoza (c/ Félix Burriel, 7. 647 435 264, y c/ Baltasar Gracián, 19. 976 247 838) hace 10 años. No elaboran la clásica masa argentina, de base alta y esponjosa. La suya es más fina, pero tampoco se parece a la napolitana. “Está a mitad de camino de las dos –aseguran–, tiene personalidad propia”.

​Se trata de una 'oblea' muy particular, porque a los ingredientes básicos –harina, agua y levadura– se une el punto diferencial de prepararla negra empleando tinta de calamar, además de otros detalles como un suave y aromático toque de ajo.

La presencia de la tinta está muy testada y se ofrece en todas las pizzas de la carta. Eso sí, no es obligatoria, ya que todo el catálogo está disponible en la masa blanca tradicional. De hecho, es la que más se vende, alrededor del 80%, frente al 20% de la negra, que es un poco más cara.​