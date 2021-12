Una ruta por los canelones más aclamados por la clientela en Zaragoza

Los canelones son una buena alternativa para reutilizar sobras de muchas comidas, especialmente en fechas señaladas como Navidades. De hecho, entre los canelones más conocidos y populares de España se encuentran los que se preparan en Cataluña el 26 de diciembre, día de San Esteban, con lo que ha sobrado de su menú más típico: la escudella y la carne de olla.

Al margen de las sobras de un cocido, lo bueno es que los canelones se adaptan a todo tipo de ingredientes. Por supuesto, a carnes y pescados, pero también a alimentos de origen vegetal, mariscos o embutidos.

Este reportaje, además de animar a los lectores a prepararlos en casa, lo que pretende es mostrar una ruta de canelones zaragozanos que, sí o sí, hay que conocer y probar. Hay muchos más establecimientos que los preparan, y seguramente muy ricos también, pero las que aquí se reseñan son recetas que casi tienen la categoría de históricas, avaladas como están por el cariño de la clientela y por el deseo de que nunca desaparezcan de sus cartas.

El orden de la ruta es aleatorio, así que se puede hacer como a cada uno le apetezca. En Nativo (avda. Juan Carlos I, 41. 876 643 439) elaboran, cocinan y venden 750 canelones a la semana o lo que viene a ser lo mismo, tres mil al mes. El suyo es de longaniza bien tostada. “Así conseguimos una buena base”, comenta el cocinero Jon Pérez. Va acompañado de una salsa de setas.

Sin duda alguna, es el producto estrella de la casa. Tanto, que está presente en los menús ejecutivo y de tapas, y en la carta. Al principio se servía uno, pero desde hace tiempo aparece la pareja en el plato. En fin, que la clientela se quedaba con ganas de más.

El canelón de rabo de toro de El Viejo Negroni es una de sus tapas más aclamadas. Alejandro Toquero

El Viejo Negroni (c/ Santa Cruz, 13. 876 019 699) lleva siete años abierto y desde el primer día está presente su tapa insignia: el canelón de rabo de toro. “Hacemos muchas jornadas, catas y eventos –comenta el gerente, Carlos Méndez– y siempre nos piden que aparezca”.

No tiene más secreto que utilizar como base un buen guiso de rabo de toro y, a continuación, deshuesar, desmenuzar y triturar la carne con las verduras, y a rellenar el canelón. “No a todo el mundo le apetece probar el rabo de toro, que incluso puede resultar difícil de comer, pero si lo ofreces concentrado en un canelón, nadie se resiste”, concluye.

La propuesta de Casa Pedro fue premiada en el concurso de pinchos de Valladolid. Alejandro Toquero

En el capítulo de recetas que llevan la vitola de haber conseguido importantes premios está la de Casa Pedro (c/ Cadena, 6. 976 291 168). Hace tiempo que los hermanos Luis y Javier Carcas diseñaron el canelón de trompeta negra y pintada con salsa de boletus, y les resulta difícil eliminarlo de la carta o del menú degustación. En 2015 logró el premio a la tapa tradicional en el concurso nacional de pinchos de Valladolid.

En El Candelas lo elaboran de pato y foie. Alejandro Toquero

El Candelas (c/ Maestro Mingote, 3. 976 423 025) celebra su 60 aniversario este mes de diciembre. Su canelón de pato y foie no está desde el principio, como los callos de Teresa, pero son dos de las recetas más aclamadas del restaurante. Por cierto, es de generosas dimensiones y en boca ofrece una combinación de sabores muy equilibrada.

A La Jamonería (c/ Bruno Solano, 16. 976 566 268) hay que acercarse a disfrutar –cuando el tiempo lo permita– de su renovada, discreta y acogedora terraza, situada en una calle recientemente peatonalizada. Sin duda, una de las mejores de Zaragoza. El jamón de bellota acompañado de caña de lomo de Jabugo y cecina de León es su plato estrella, pero los canelones de ibérico con foie no le andan muy a la zaga.

Canelón de longaniza y trufa con salsa de foie de Kanalla Gastro Taberna,. Alejandro Toquero

En Urola (c/ San Juan de la Cruz, 9. 976 560 221), el cocinero Miguel López ha convertido su propuesta de canelón de gallina trufada en un emblema de la casa. Está en la carta y suele aparecer en casi todas las fórmulas de menús. No hay mesa que no caiga en la tentación. Tan solo hay que fijarse en los platos que salen de cocina para comprobarlo.

El colofón a esta ruta llega con la mezcla de tres ingredientes que están muy presentes entre los canelones reseñados: longaniza, trufa y foie. Son los que se emplean en Kanalla Gastro Taberna (c/ López Allué, 2. 644 861 415) para dar vida a su afamada receta. Para comer en el local o para llevar, es una de las elaboraciones más aplaudidas por los clientes.