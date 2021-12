¿Cuántos días antes de Nochebuena hay que sacar el pescado del congelador? ¿y la carne?

El aumento del precio del pescado, el ternasco y el marisco en las últimas semanas ha supuesto que sean muchos los ciudadanos que este año hayan adelantado, aún más, sus compras para que no falte de nada en su mesa esta Nochebuena. Degustar platos especiales y también tradicionales, rodeado de los seres queridos, forman parte de la celebración de estas fechas entrañables.

Pero para poder disfrutar de estos festines gastronómicos es necesario que todos los alimentos lleguen en su punto óptimo al plato. La mejor opción para conseguirlo es mantenerlo en el congelador hasta horas antes de su cocinado.

"Recomiendo que tanto si es pescado como carne se saque y se deje en el frigorífico dos días antes de comerlo. Concretamente en la parte menos fría de la nevera, para que el proceso sea lo más lento posible. Así no perderá textura y conservará todos los nutrientes", apunta la nutricionista Alejandra Bastarós.

"No hay que dejar que los alimentos se descongelen a temperatura ambiente, porque se rompe la cadena de frío, y mucho menos hacerlo bajo el grifo, sea fría o caliente el agua. De esta manera, se pierde sabor, se altera las propiedades nutricionales y proliferan las bacterias", asegura Bastarós.

Algo que también ocurre si no se envasan de la manera correcta antes de congelarlos. "Lo ideal es que, sea el producto que sea, vayan en una bolsa de plástico con cierre o, en su defecto, envueltos en papel film. Debe quedar el menor espacio posible para el oxígeno, así no se quemarán por el frío", explica la nutricionista. "Si ya están cocinados, lo mejor son los tuppers, a poder ser cuadrados, que se adaptan mejor al espacio", apunta Bastarós.

No menos importante es poner la fecha en cada paquete para no olvidar cuándo se congela. "El tiempo que puede estar cada producto dentro del refrigerador depende de las características técnicas de cada frigorífico", dice la experta en nutrición, quien recuerda que el consumo de estos alimentos debe ser relativamente inmediato. "No es aconsejable comer o cocinar un alimento que hace días que descongelamos. Y mucho menos, volverlo a congelar", añade. "Como tampoco debemos guardar algo cocinado en caliente. Este es otro error muy común".

Otras cuestiones como la posibilidad de distribuir la comida por cajones -"mejor no mezclar una pechuga de pollo con una merluza encima", apunta Bastarós-, y mantener ordenado y limpio de hielo el frigo también influye en una mejor conservación de los alimentos.