Así es la freidora sin aceite de Cecotec que puedes conseguir por menos de 40 euros

Que levante la mano quien, a estas horas del viernes, no le gustaría disfrutar de un plato de croquetas recién hechas, una ración de patatas fritas crujientes o, quizás, unas alitas barbacoas con una caña. Manjares del tapeo nacional que, sin embargo, se escapan de una dieta diaria y equilibrada en la que, como cabe esperar, no hay espacio para las frituras. ¿O sí? Desde hace algunos meses, las freidoras sin aceite se han convertido en uno de los pequeños electrodomésticos favoritos de los usuarios, gracias a las prestaciones 'healthy' que ofrecen para disfrutar de numerosas recetas. Y, la verdad, no es de extrañar: ocupando poco espacio, nos permiten llevar a cabo los platos más deliciosos con la mínima grasa posible; y sin necesidad de ir acompañados de precios excesivos que escapen a la mayoría de bolsillos.

Una de las marcas que más tiene que decir en el ámbito de las freidoras sin aceite es Cecotec, puesto que en su catálogo encontramos diferentes modelos para adaptarse a nuestro gustos... ¡y a nuestros bolsillos! Aunque uno de los productos más famosos de la firma son los robots aspiradores, los 'gadgets' culinarios también se están convirtiendo en un best seller. Todas ellas cumplen la premisa de cocinar con menos grasa para restar calorías a algunas elaboraciones. Y es que, ¿quién puede resistirse al modelo Cecofry Compact Rapid Black que, por la promoción del Black Friday cuesta menos de 40 euros? ¡Los vermús más saludables están asegurados!

La Cecofry Compact Rapid Black. Cecotec

Deberías llevártela por...

Si bien es cierto que la Cecofry Compact Rapid Black es una de las propuestas más sencillas de la marca, esta freidora sin aceite tiene motivos de sobras para ganarse un hueco en tu cocina (¡y en tu estómago!): no hay receta que se le escape o de la que no sea capaz de sacar su mejor versión. Está diseñada con tecnología PerfectCook, lo que ofrece una cocción con aire caliente que garantiza unos buenos resultados, con resultados crujientes en el exterior pero suaves y sabrosos en el interior. Es programable en tiempo (de 0 a 30 minutos) y temperatura (hasta 200 grados) para dar el punto que más nos gusta a nuestras elaboraciones y para asegurar que podemos hacer otras tareas mientras cocina por nosotros. Asimismo, podrás usarla a modo de horno, gracias al cestillo que incluye como accesorio que, además, es antiadherente para evitar destrozos en la cocina. En cuanto a su capacidad, es de 1,5 litros, lo que se traduce en hasta 400 gramos de patatas a la vez. Para sacarle partido, este modelo incluye un completo recetario que te descubrirá el saludable mundo de las freidoras sin aceite.

