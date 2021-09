Mapa del Concurso de Tapas por los barrios de Zaragoza: los bares por zonas

1

Los bares que concursan en el Casco Histórico de Zaragoza

- BAR EL SIDECAR. C/ MAYOR, 10.

- BAR MORRETE. PZA. SAN PEDRO NOLASCO, 1

- BAR EL LINCE. PZA. SANTA MARTA, S/N.

- BAR EL PICADERO. PZA. SAN PEDRO NOLASCO, 1.

- BAR DIDOLA. D. JAIME I, 28.

- TABERNA URBANA. C/ MAYOR, 62

- BAR CASA JUANICO. SANTA CRUZ, 21

- BAR ALMA CRIOLLA. C/ MAYOR, 53.

- BAR LA REPUBLICANA. MENDEZ NUÑEZ, 38

- BAR EL RINCON DE SAS. BLASON ARAGONES, 6

- BAR LA TASCA DE PABLO. C/ MALLOR LIBERTAD, 3

- BAR CASA TEO. MORON ESPOZ Y MINA, 24

- BAR LA CLANDESTINA. SAN JORGE, 2

- TABERNA EL CARMELO. C. Cinegio,

- BAR LA FLOR DE LIS. D. JAIME I, 34

- BAR ENTALTO. C/ MAYOR, 50

- BAR CASA BUISAN. OSSAU, 1

- BAR LA DORIS CAFETERIA. PZA. DE LA SEO, 1

- BAR CADILLAC. VERONICA, 10

- BOCATART. MANIFESTACION, 19

- BAR L'ALBADA. SAN JORGE, 31

- BAR EL TRUCO. ESTEBANES, 2

- BAR POLLERIA SAN PABLO. SAN PABLO, 28

- CAFÉ NOLASCO. SAN JORGE, 18

- BAR EL BROQUEL. BROQUELEROS, 3

- TABERNA EL CLAVEL. JORDAN DE URRIES, 8

- BAR RESTAURANTE LA CASA DE CASTILLA Y LEÓN. HEROISMO, 3

- PRAGA VERMUTERÍA. PLAZA SANTA CRUZ, 13