Del desayuno a la cena, los quesos más ligeros y frescos para el verano

El queso no es un producto vinculado especialmente al verano. Habitualmente se asocia a una ingesta calórica y, por lo tanto, su consumo se incrementa en otoño y en invierno. Sin embargo, no hay nada más cómodo para resolver una cena estival que preparar una buena tabla de quesos. Ni se mancha la cocina, ni se pasa calor en los fogones.

Hay quesos ligeros y refrescantes que se adaptan muy bien a esta época del año y este reportaje va a mostrar algunos. En La Rinconada del Queso (c/ Méndez Núñez, 5. 976 962 874) trabajan Isabel Labarta y Concha Espolio. Ellas confirman que el verano no es la mejor época para el queso, “aunque curiosamente este año no se está dando nada mal; las ventas siempre bajan en agosto porque se va mucha gente, pero de momento no se está notando demasiado”.

La experiencia es un grado y a ellas les sobra para plantear una atractiva propuesta que va del desayuno a la cena. En definitiva, quesos para distintos momentos del día, no excesivamente calóricos y muy digestivos, especialmente pensados para este tiempo, aunque aptos para cualquier momento del año.

Isabel Labarta, con la tabla de quesos propuesta para la cena. A. Toquero

Pensando en el desayuno, Isabel y Concha se decantan por yogur natural de Fonz (Huesca) con fresas, y tarta de queso con arándanos naturales y en mermelada. A estas dos opciones, ellas suman la alternativa de uno “muy suave”, Los Meleses, de Radiquero (Huesca). Evidentemente, no se trata de incluir todas estas propuestas en el mismo desayuno, sino de ir combinándolas.

Para la comida, su apuesta es por refrescantes ensaladas con queso. Una de sus primeras opciones es el Savel gallego, “muy equilibrado y que se deshace en la boca; uno de los mejores que hay ahora en España”. No es tan intenso como el Roquefort o el Cabrales, “pero su cremosidad y el regusto agradable que deja lo hacen muy apetecible”. Para combinarlo, han recurrido a una ensalada de canónigos con arándanos y al zumo de una naranja para el aliño.

Concha Espolio, con el sugerente desayuno cargado de quesos. A. Toquero

También se pueden utilizar hojas variadas de lechuga, albahaca y otras hierbas aromáticas. Y por supuesto, acompañar la ensalada con quesos como el Alp Blossom alpino con pétalos de flores. “Es uno de los que más vendemos ahora –comenta Isabel–, la mezcla de la corteza con la flor es muy llamativa”. En este caso, se puede degustar con higos de temporada y nueces. Para las ensaladas veraniegas también se puede recurrir a burrata o mozzarella, “frescas y fáciles de digerir”, sugiere su compañera Concha.

A la hora de la cena, una de las opciones más interesantes, según estas profesionales, es la de la quesería de Jaén Quesos y Besos. En concreto, ellas apuestan por el blanco níveo del Olavidia, “un tipo Camembert con una cubierta de ceniza vegetal proveniente del hueso de la aceituna”.

Tabla de quesos con frutas para disfrutar de una propuesta muy veraniega A. Toquero

En la tabla nocturna también proponen incluir el queso azul de las tres leches Pría, de Asturias. Y, por último, el Candela, D'Estrabilla. Está elaborado con leche cruda de oveja y tiene la corteza lavada con cerveza negra. “Es muy agradable para degustar con tomate, fresas o cualquier otra fruta”.

De hecho, ellas han vestido sus tablas con todo tipo de frutas –moras, fresas, cerezas, uvas…–, y recomiendan tener cerca una manzana, sobre todo cuando se van a probar varios. “Entre uno y otro es aconsejable comer un trozo para limpiar el sabor que queda en la boca”, concluyen.

Lo dicho, a disfrutar de estas sugerentes propuestas.