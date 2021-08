Chuletones de Finlandia, sobremadurados o para tapear, un mundo de posibilidades

El Meli del Tubo

En el Meli del Tubo (c/ Libertad, 12. 876 163 626) pensaron que ir de tapas no está reñido con la posibilidad de degustar una propuesta de carne roja. Dicho y hecho. Probaron varias razas y finalmente se decantaron por la Simmental alemana, aunque siguen buscando para encontrar una alternativa de kilómetro cero.

​Su tapa de chuletón se presenta laminada en el plato. Son alrededor de 120 gramos de carne (5,95 euros) que hay que comer con cuchillo y tenedor, acompañados de patatas fritas. La carne se ofrece al punto en un plato templado para que no pierda el calor. Al final, si se prueban siete u ocho tapas, se tiene la misma sensación que al degustar una chuleta de kilo.