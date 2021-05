Celebra el Día de la Hamburguesa con esta espectacular receta para preparar en casa

Normalmente las compramos hechas, pero lo cierto es que preparar una hamburguesa casera es realmente fácil. ¿Lo mejor? Es que gracias a una serie de trucos y secretos que os enseñaremos, este plato se transformará en uno de los mejores que habéis preparado... precisamente en el Día de la Hamburguesa.

Y es que esta receta, que se presenta en un pan partido en dos y que suele estar acompañada de lechuga, tomate, cebolla, queso y todo lo que podáis imaginar, se ha transformado en un icono de la cocina americana en el mundo. Es más, entre las múltiples teorías sobre el origen de su propio día en el calendario, algunas referencias señalan que está relacionado con el inicio de una serie de cadenas rápidas de comida o también conocidas como 'fast food' (en inglés).

Según distintos expertos gastronómicos, el secreto para conseguir una hamburguesa casera perfecta es la elección de la carne y la calidad de los ingredientes. Pero no solo eso, el tiempo de cocinado (y de reposo) también es clave para conseguir un resultado realmente jugoso. Es cierto que no todo el mundo tiene la misma idea de una hamburguesa ideal (el punto de cocción siempre cambia). No obstante, hay un truco no falla y que recomendaríamos siempre para conseguir una consistencia perfecta: añadir un huevo en la preparación de la carne. ¿Estáis listos para celebrar el Día de la Hamburguesa y sorprender a todos en casa? ¡Vamos a ello!

Toma nota de todo lo que necesitas antes de comenzar:

Ingredientes

300 gr de carne de ternera

50 gr de cebolla pochada

1/2 ajo

1 huevo



Hierbas aromáticas al gusto (tomillo, orégano, cebollino, etc.)

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra

2 cucharadas de sal

Preparación