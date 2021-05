¿Qué cócteles habría creado Goya si hubiera estado detrás de una barra?

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Cóctel -que tuvo lugar el pasado 13 de mayo-, un grupo de bartenders y locales ubicados en Zaragoza han unido sus fuerzas y han puesto a prueba su creatividad para homenajear a uno de nuestros artistas más ilustres: Francisco de Goya. Hasta este domingo, 16 de mayo, y con motivo del 275 aniversario del nacimiento del genio de Fuendetodos; se pueden saborear estos tragos en un total de 14 establecimientos zaragozanos especializados en coctelería.

Una cita puesta en marcha por la plataforma aragonesa ‘Save the Bar’, promovida por Balboa Media y La Tilde Comunicación, que nace durante el confinamiento de 2020 para apoyar a la hostelería en una de las mayores crisis que ha vivido el sector en los últimos años. "La idea era crear una ruta de cócteles inspirados en el artista con el objetivo de dinamizar la gastronomía zaragozana y presumir de esta fusión que existe en la ciudad entre la coctelería y el arte", admite Juan Luis Gaona, de Balboa Media.

De hecho, la cita se suma a eventos como la celebración del Día Virtual de la Tapa o el Vermut festival, eventos virtuales que, según explica, tras el éxito de la primera convocatoria esperan poder dar el salto al formato presencial. "Este acto supone la reactivación de este tipo de citas en la ciudad después de un año muy duro. Se nota que la gente tiene ganas de volver a la vida normal", afirma el organizador.

"Gastronomía y arte van de la mano pues, en los últimos años, se ha convertido casi en una disciplina artística que se disfruta a través de los cinco sentidos"

Y qué mejor que hacerlo de la mano de una serie de tragos completamente únicos que tan solo podrán degustarse este fin de semana, como si de una obra de arte efímera se tratase: "Creo que gastronomía y arte van de la mano pues, en los últimos años, se ha convertido casi en una disciplina artística que se disfruta a través de los cinco sentidos". Una realidad que se suma al hecho de que la clientela, abocada a aprovechar al máximo los pocos espacios dedicados al ocio debido a las restricciones originadas por la pandemia, se haya vuelto mucho más exigente. "En la comida ya se había conseguido hace tiempo. Ahora, la asignatura pendiente es conseguir que se le dé el mismo valor a la labor del bartender o al resto de elementos que conforman el sector de la hostelería".

Los consumidores podrán probar estos cócteles llenos de arte hasta el 16 de mayo en los siguientes locales: Bloody Zaragoza, Boulevardier, Castrobar, Chilimango Bar, Distrito México, El viejo Negroni, Mai Tai, Makoondo, Mamá Carmina, Matisse, Mazmorra by Macera, Marengo Internacional Deli, Nómada Street Food y Umalas.

‘El Aquelarre de Goya, oscuridad y humo’, propuesta de Nacho Méndez, de Umalas. C. Ivars

Y, ¿qué cócteles han surgido de las mentes de los bartenders zaragozanos a raíz de este reto tan especial? Entre ellos encontramos la elaboración de Gabriel Leonard para Boulevardier con su ‘Oscuro Espirituoso’, inspirado en la colección de pinturas negras o pinturas de la quinta del sordo; el ‘Triple Madera Coffee’ con Brandy Fundador Triple Madera, Ginger Ale, granos de café, café expreso y twist naranja de Mazmorra by Macera; o ‘El Aquelarre de Goya, oscuridad y humo’, a base de Cachaça, Chartreuse, Shrub de arándanos, zumo de lima, sirope de saúco, humo y carbón activo, como propuesta de Nacho Méndez, de Umalas.

Desde ‘El Viejo Negroni’ llega ‘La Era’, una creación de Carlos Méndez que nace como un homenaje al cuadro ‘La Era o El Verano’ de Goya, pieza que integra Las Cuatro Estaciones. "Se trata de una versión de un tinto de verano hecho con Particular (vino de Cariñena de Bodegas San Valero) con un toque de Martini y ginebra de frutos rojos, limonada y un twist de limón que nos acerca más al buen tiempo, al verano, a lo que viene y, sobre todo, a los productos de la tierra", explica su artífice.

Jugar con la copa

Algunas de las propuestas se convierten en una experiencia e incluso conllevan la interacción del cliente. Es el caso de ‘El Disparate’, de Castrobrar, un cóctel vivo que evoluciona como lo hacía la propia obra de Francisco de Goya. Aunque comienza siendo dulce, poco a poco se va tornando astringente al tiempo que se diluye el hielo de té. Otra de estas propuestas vivas es ‘La Paleta del genio’, de Sonia Díaz, de Bloody, cuya puesta en escena no deja a nadie indiferente. "Cuando me contaron la idea enseguida me vinieron a la mente los pinceles, los colores, el agua donde se limpian. Quería crear algo muy visual y diferente", afirma.

Desde ‘El Viejo Negroni’ llega ‘La Era’, una creación de Carlos Méndez C. Ivars

Sobre una paleta de madera reposan los colores, siropes de sabores (albahaca, bergamota, mora, yuzu, fresa y frambuesa) que acompañan al pincel con el que se puede jugar mezclándolos con el propio cóctel. "El cliente puede elegir la base, mezclar los sabores y elegir lo que quiere hacer en cada momento. Es un juego, una experiencia divertida para tomar el cóctel de otra manera", señala Díaz.

La formación, clave para la nueva era de la hostelería

Y como no podía ser de otra manera, el ‘Take away’ -uno de los formatos protagonistas de la era covid- también está presente en esta cita gastronómica. Con motivo del homenaje local por parte de los bartenders zaragozanos a Goya, Jimmy Valios y Roland López, de la escuela de coctelería Cocktails & Food School, visitaban este viernes Matisse Riviera Café, donde se pudieron degustar sus ‘Caprichos’ embotellados, también disponibles en formato ‘Take away’. "Son tres, Ginger Aperitive, Iron Man y Paloma, cada uno pensado para combinar con un bocado dulce o más salado o simplemente para disfrutar de un capricho y darse un homenaje que tanta falta nos hace", afirma Valios.

"La pandemia ha cambiado las normas del juego. Ahora el cliente exige más y es normal, los profesionales que hay detrás de la barra deben estar a la altura"

En los últimos cuatro meses, tras la paulatina reactivación de la actividad hostelera, por esta escuela de coctelería zaragozana han pasado más de medio centenar de profesionales con un único objetivo: dar lo mejor de sí mismos. "La pandemia ha cambiado las normas del juego. Ahora el cliente exige más y es normal, los profesionales que hay detrás de la barra deben estar a la altura", opina. Por eso, y porque se trata de un valor añadido en un momento en el que diferenciarse es más importante que nunca, desde la escuela aseguran que se ha notado un incremento en materia de formación.

Jimmy Valios y Roland López, de la escuela de coctelería Cocktails & Food School C. Ivars

Nuevas formas de consumo

Del mismo modo, López asegura que en los últimos años se está produciendo un cambio de concepto muy interesante en torno al mundo del cóctel. "El consumo de alcohol ha estado tradicionalmente rodeado de prejuicios. Nosotros creemos que es un arte y nos desvivimos por demostrarlo cada día, dignificando una profesión que tanto está sufriendo con la pandemia", admite. Por eso defienden la profesionalización de la persona que está detrás de la barra.

"El protagonista siempre es el cliente, y más hoy en día que busca disfrutar de los pequeños momentos que nos brindan las rutinas marcadas por la normativa. El trabajo del personal de la hostelería es más importante que nunca, es nuestro arte, nuestra manera de entender el mundo", concluye.