Este es el motivo por el que tu tortilla de patatas no es perfecta (¡y la solución para que te pregunten por la receta!)

No hay barra de bar ni picoteo que se entienda sin una buena tortilla de patatas y es que, una vez superado el eterno debate de si con o sin cebolla (en el que se posicionan hasta los personajes más populares) no hay quien pueda resistirse a esta delicia en la que la patata y el huevo en su punto justo de cocción son los protagonistas. Con estas premisas sobre la mesa, aquel cocinero que se atreva a convidar a sus invitados con esta elaboración, debe saber que los paladares españoles son muy exigentes con esta receta, que no admiten aberraciones culinarias y que, incluso, se aventuran a juzgar hasta el tipo de aceite con el que está elaborado.

NOTICIAS RELACIONADAS Una freidora sin aceite o cómo disfrutar de las croquetas, las patatas y los fritos sin remordimientos

Por ello, cualquier error puede echar todos nuestros esfuerzos por la borda y, por desgracia, hay un que solemos cometer casi todos y cuya solución es más sencilla de lo que parece. Aunque los más duchos no encuentran problema, aquellos que aún buscan la receta definitiva de su tortilla de patatas saben que darle la vuelta en el momento justo es fundamental para conseguir que los ingredientes estén en su punto. Sin embargo, hacerlo sin que sufra desperfectos o la cocina acabe perdida no es nada fácil si no tenemos el movimiento de muñeca controlado y la seguridad de que está lo suficientemente cuajada para evitar que el huevo gotee.

Pero, ¿hay algo que podamos hacer más que poner toda nuestra atención en esta acción? La respuesta es sí y está bajo estas líneas: se trata de la sartén doble que nos permite darle la vuelta a la tortilla sin tener que preocuparnos por nada. Es antiadherente y las más de 1.000 valoraciones que tiene en Amazon aseguran su eficacia para lograr el aplauso de los comensales... ¡y que todos quieran tu receta!

La sartén doble, de Bra. Amazon

Por qué optar por esta sartén

Es doble. Aunque también pueden usarse por separado, la mejor característica de estas sartenes de Bra es que se unen herméticamente para darnos el soporte perfecto para dar la vuelta, en el momento, justo a nuestra tortilla de patatas sin miedo a que el huevo gotee. De este modo, nuestra receta siempre estará en su punto justo o al gusto del comensal, logrando que la nuestra sea la favorita de la casa.

Aunque también pueden usarse por separado, la mejor característica de estas sartenes de Bra es que se unen herméticamente para darnos el soporte perfecto para dar la vuelta, en el momento, justo a nuestra tortilla de patatas sin miedo a que el huevo gotee. De este modo, nuestra receta siempre estará en su punto justo o al gusto del comensal, logrando que la nuestra sea la favorita de la casa. ¿Fríes o asas? Gracias al acoplado y a la junta aislante que, con un imán, impide que el calor se escape, generando unas condiciones de temperatura muy similares a un horno, por lo que puede ser ideal para preparar las patatas en versión saludable antes de unirlas con el huevo.

Gracias al acoplado y a la junta aislante que, con un imán, impide que el calor se escape, generando unas condiciones de temperatura muy similares a un horno, por lo que puede ser ideal para preparar las patatas en versión saludable antes de unirlas con el huevo. Los materiales. Con un revestimiento antiadherente con teflón clásico libre de PFOA, con estas sartenes no es necesario usar mucha grasa en el fondo para evitar que los alimentos se peguen. Además, es compatible con el lavavajillas, por lo que no tenemos que preocuparnos por cómo limpiarla para asegurar que mantiene sus bondades.

Apúntate a la newsletter de gastronomía y recibe en tu correo recetas para hacer en casa.

En Heraldo buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.