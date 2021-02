El truco para disfrutar del pan casero está en esta panificadora a mitad de precio

El pan es un básico de cualquier cocina. Ya sea en forma de tostadas a primera hora de la mañana, para dar forma al bocadillo del almuerzo de los niños o para alguna receta que lo necesita para mejorar su textura, este alimento, en su justa medida, hace las delicias de mayores y pequeños. Por ello, no es de extrañar que, ahora, halla en los mostradores numerosas variedades de pan con las que asegurar que no cliente que no tenga su favorito a su disposición o que, incluso, tenga un Día Mundial propio. Sin embargo, a pesar de su popularidad, son muchos los que nunca se han animado a prepararlo en casa, pues la fama del e masa madre ha hecho creer que todos los tipos requieren de mucho tiempo para disfrutarlos.

Pero, nada más lejos de la realidad. Hacer la receta de pan (ya sea la clásica o innovando con algunos de los ingredientes), no tiene por qué llevarnos mucho tiempo ni ser complicada... sobre todo si tenemos a mano una panificadora que lo haga todo por nosotros. Estos pequeños electrodomésticos, además de asegurarnos que podemos disfrutar siempre de pan recién hecho sin apenas esfuerzo, nos aseguramos de que los ingredientes de la elaboración son naturales. Ventajas a las que se suma el precio de este modelo de Princess que hemos encontrado a mitad de precio en Amazon. ¿Te animas a incluirlo en tu cocina?

Esta panificadora tiene 15 programas preestablecidos. Amazon

Cinco motivos para incluirla en tu cocina

15 programas preestablecidos. Este modelo te permite preparar pan de forma fácil y rápida gracias a sus 15 programas preestablecidos (entre ellos, integral, dulce, francés...) que te ayudan a encontrar el pan perfecto para ti y, además, puedes realizar ajustes del grado de tostado de la corteza. En estos programas se incluyen propuestas sin gluten o para dietas especiales.

Capacidad variable. Con capacidad flexible desde 680 hasta 900 gramos, este dispositivo nos permite preparar diferentes cantidades de pan según nuestras necesidades. En número de rebanadas, oscila entre las 8 y las 14.

Muchas más recetas. Aunque el pan es su receta principal, este pequeño electrodoméstico también es capaz de preparar gelatinas, mermeladas, yogures, pasteles e incluso arroz. Asimismo, si quieres preparar tus propias masas y cocinarlas fuera de este dispositivo, también es posible porque dispone de la función amasado o fermentado.

Temporizador y función de calor. Además de incluir un temporizador que permite añadir ingredientes hasta 13 horas antes de que se desee hornear, esta prestación hace que tu pan esté listo y recién hecho para el momento que indiques. Asimismo, incorpora la función de conservar calor durante 60 minutos para que esté como recién hecho.

Fácil de limpiar. Gracias a su revestimiento antiadherente y a que cuenta con partes aptar para lavavajillas, este dispositivo es muy fácil de limpiar.

