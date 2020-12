¿Se te resisten las galletas de Navidad? Un truco para hacerlas perfectas y sorprender en el postre

Aunque la tradición marca que los turrones, polvorones y mazapanes deben ser los protagonistas del postre, estos dulces clásicos no deleitan el paladar de muchos. De hecho, hay quien no puede evitar sentir un escalofrío al pensar en peladillas, orejones o ciruelas pasas, entre otras propuestas, y, por ello, prefiere darse a lo salado y acabar la comilona con cava. Pero, claro, a los anfitriones navideños pocas cosas sacan más de quicio que no lograr el contento general y, por ello, cada vez son más los que renuncian a los clásicos y se lanzan a los brazos de la repostería en un intento por reinventarse, cocinando desde panetones hasta tartas con miles de elaboraciones (¡y posibles errores!).

Como cabe esperar, el resultado de los postres, para desgracia de los chefs, no siempre es el deseado. Y es que, entre las prisas y los mil quehaceres no podemos esperar la perfección en cada pase... A no ser que apostemos por algo mucho más sencillo, pero tan vistoso que nadie podrá resistirse a llevárselo a la boca. ¿Cocinamos una buena hornada de galletas navideñas con decoración de glasa incluida? Estos dulces, además de tener una receta fácil de seguir, gustan a la mayoría, pues, son un gran acompañante de la sobremesa y no empachan tanto como para resistirse a disfrutarlos.

Sin embargo, para hacerlos como es debido, conviene, no solo tener a mano una buena receta, también los utensilios necesarios para asegurar una forma adecuada que les permita crecer sin perder el crujiente y siguiendo la línea de las figuritas navideñas más esperadas. De gran ayuda puede servir el 'pack' que desde Lékué han destacado entre las ideas de regalo que han propuesto a sus u'suarios. ¿Quieres descubrirlo?

El kit de hacer galletas de Navidad. Lékué

Este completo kit de Lékué está compuesto por cinco cortadores de galletas de acero inoxidable con formas navideñas (Santa Claus, reno, regalo, campana y bastón de caramelo), por 20 bolsitas para que puedas empaquetar tu primera hornada y regalársela a quien quieras, pegatinas para poder personalizar el envoltorio de tus galletas, un hilo para colgarlas del árbol y un recetario para aprender a preparar de varios sabores.

La receta clásica, que nunca falla

Si es nuestra primera experiencia en el mundo de las galletas caseras, la mejor opción es optar por la receta tradicional que nunca falla. Primero, tenemos que mezclar en un bol 280 gramos de harina con 125 de mantequilla. Después añadimos 100 gramos de azúcar, un huevo y esencia de vainilla o jengibre en polvo (para hacerlas más navideñas). Hacemos que se integre todo (mejor con una batidora de varillas) hasta que adquiera consistencia de masa y tengamos que seguir trabajándola con las manos hasta que no se quede pegada en ellos.

Tras esto, espolvoreamos harina sobre la superficie, extendemos la masa y empleamos los moldes de galletas para darles forma. En este paso puedes rematar tus galletas con unas pepitas de chocolate u otros ingredientes y, después, hornearlas durante 10 minutos, aunque debemos vigilarlas para que no se quemen.

