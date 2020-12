Solomillo de cerdo a la mostaza: una receta para triunfar todo el año

Una alimentación saludable no consta únicamente de ensaladas y verduras. Las proteínas también son clave en nuestra vida. Entre sus beneficios, este tipo de macronutrientes, reparan y renuevan los tejidos del cuerpo, ayudan a eliminar desechos y favorecen la pérdida de peso. Según los expertos, la dosis de ingesta diaria se aproxima a 0,83 gramos de proteínas por cada kilo de peso corporal. Por ello, lo mejor es elegir platos sanos, equilibrados y que nos permitan triunfar todo el año en casa.

Hoy os enseñaremos a cocinar una de esas recetas que nunca fallan. Hablamos del solomillo de cerdo a la mostaza, una preparación alta en hierro, fibra, calcio y proteínas. Se trata de un proceso fácil, rápido y deliciosos. Útil para comidas y cenas, también para tener en la nevera y calentar junto con la salsa durante la semana. Lo más importante a la hora de apostar por este plato, es vigilar la cocción del cerdo (tanto por fuera como por dentro).

Ahora, para los amantes de la mostaza, si eres de los que tiene varios tipos, no dudes en mezclar y cubrir toda la carne. Además, para la consistencia de la salsa, lo ideal es añadir un poco de soja y vino blanco porque durante el tiempo de horno se reduce (y no queremos que desaparezca). Ojo, que si todavía no tienes pensado el aperitivo, para innovar, te recomendamos una receta basada en el caqui.

Toma nota de todo lo que necesitas antes de comenzar:

Ingredientes

1 solomillo de cerdo

​Mostaza de Dijon y antigua

​1/2 taza de vino blanco

​Salsa de soja

​1/4 taza de aceite de oliva

​Sal y pimienta

Una vez que cuentes con todos los elementos, sigue paso a paso las instrucciones para sorprender a todos con un increíble y sano solomillo a la mostaza.

Preparación

Antes de comenzar, debes precalentar el honor a 180º para conseguir la cocción perfecta del solomillo a la mostaza. ​En una fuente (debe ser apta para el horno) poner el solomillo y agregar sal y pimienta al gusto. Si quieres apostar por una estética más elaborada para el emplatado, puedes atarlo con hilo. Echar el aceite de oliva por todo el solomillo y la fuente. ​Cubrir completamente el solomillo con mostaza Dijon (hasta que no se vea nada de carne). Luego, añadir abundante mostaza antigua por toda la preparación. ​Agregar un buen chorro de salsa de soja por todo el solomillo y echar también el vino blanco. Llevar al horno precalentado por unos 30-40 minutos y revisar constantemente. Si al pinchar con un tenedor o cuchillo no sale jugo rojo de la sangre, está listo. Ojo que puede llegar a tardar hasta 1 hora o 1 hora y media. Mientras más tiempo tarde, más sabor incorporará de la mostaza. ​Sacar del horno y tras enfriar por unos minutos, cortar en rodajas.

