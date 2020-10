Pesto para principiantes: una salsa ideal para acompañar tus pastas el fin de semana

Pastas hay para todos los gustos. Hay quienes prefieren los fettuccine y otros que son más apasionados de los ñoquis. No obstante, en el marco de un largo listado de este tipo de alimentos y de todas sus variedades y formas, no debemos olvidar un elemento clave como complemento: la salsa. Y es que sin duda alguna, en el grupo de las clásicas y más tradicionales, hay recetas que no fallan. Hoy os enseñaremos a preparar un delicioso pesto para principiantes.

Originario de Liguria (Italia) y con la albahaca como ingrediente principal, el pesto recoge el más puro sabor de la gastronomía mediterránea. A estas alturas, es cierto que la elevada oferta culinaria nos permite encontrarlo preparado en supermercados y tiendas de cocina. Pero si de sabor y calidad se trata, no hay nada mejor que las salsas caseras y preparadas al instante con los ingredientes frescos. ¿Lo mejor? es que con esta preparación simplificada podrás disfrutar de tu propio pesto en pocos minutos.

Como dato, si crees que pudiera ser algo complejo encontrar albahaca en el supermercado en esta época del año, inténtalo en las fruterías y verdulerías de barrio. ¡Nunca fallan! Además, puedes aprovechar y coger unos limones para hacer una tarta para el postre o si prefieres, unas frambuesas para hacer tarta de quesos y nueces.

Toma nota de todo lo que necesitas antes de comenzar:

Ingredientes

100 gr de hojas de albahaca fresca (medio manojo apróx).

20 gr de piñones tostados

1 diente de ajo

150 ml de aceite de oliva

30-40 gr de queso parmigiano reggiano (parmesano)

1 cucharadita de sal

Una vez que cuentes con todos los elementos, sigue paso a paso las instrucciones para cocinar esta deliciosa salsa.

Preparación