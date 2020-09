Descongelar rápido tiene truco: cómo acelerar este proceso sin poner en riesgo nuestra salud

Una buena organización en la cocina es clave para no desperdiciar comida. Si bien es cierto que echar mano del recetario de aprovechamiento siempre es una buena opción para acabar con los alimentos que están a punto de caducar, el congelador se ha convertido en nuestro mejor aliado para alargar la vida de nuestra compra del mes (y para asegurar que siempre tenemos algo que echarnos a la boca). Así, si el hambre aprieta, siempre podemos abrirlo y descubrir unas croquetas de jamón que compramos hace un par de meses (y freírlas con cuidado para evitar que se rompan), algo de pescado fresco que introdujimos para mantener a raya el anisaquis o, quizás, algún táper extraviado de nuestros periplos con el 'batch cooking'.

Así, y siempre con cuidado de no congelar alimentos no aptos, lo habitual es guardar más de lo debido en este compartimento de la nevera, consiguiendo que, muchas veces, no podamos disfrutar de dicha comida al momento. Y es que, aunque muchos crean que es fácil, conseguir que un filete de carne o de pescado suelte todo el hielo no solo no lo es, tampoco rápido y en ocasiones seguro.

Por ello, hemos destacado uno de los productos del catálogo de Amazon que pueden ayudarnos a llevar a cabo esta tarea de forma segura y veloz. Es una placa de descongelación, firmada por InnovaGoods, que promete muy buenos resultados en poco tiempo. ¿Quieres averiguar cómo funciona?

Este artículo emplea la conductividad térmica para acelerar el proceso de forma natural. Amazon

Por qué deberías incluirlo en tu cocina

Si en tu casa sois de los que sacáis mucho partido al congelador (incluso con las frutas), necesitáis contar con esta placa de descongelación rápida de alimentos. Este producto emplea la superconductividad térmica para acelerar este proceso sin temor a que pierdan sus propiedades o nutrientes. De hecho, y gracias a la trasferencia térmica, este método es más natural y económico que si usamos el horno o el microondas para esta tarea, ya que lo consigue hasta cuatro veces más rápido.

Además, esta placa está diseñada con material antiadherente para evitar que los alimentos se peguen y resulta muy fácil de limpiar, ya que es apta para lavavajillas. No ocupa demasiado espacio, por lo que es perfecta para todo tipo de cocinas y, sin duda, nos será de gran ayuda.

