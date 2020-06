Antiadherente y con 15 piezas: así es el set con el que puedes renovar tu batería de cocina por menos de 60 euros

Cuando estamos entre fogones, ponemos toda nuestra pasión y nuestros conocimientos en esta tarea para lograr unos resultados exquisitos. Sabemos cómo debemos conservar los alimentos para que no se nos echen a perder y hemos tomado nota durante muchos años de los trucos que nuestros padres emplean para conseguir un plato de 10. Pero, en algunas ocasiones, nos damos cuenta a mitad de elaboración que los alimentos se nos están quedando pegados a la sartén y que el fondo de la olla está quemado. ¡Nuestros utensilios ya no son lo que eran! No sabemos si por nuestros despistes y errores que cometemos con ellos, o por el desgaste propio de usarlos, pero vamos a tener que ir buscando una nueva batería de cocina.

Y es que, ya sea para disfrutar de la versión estival de algunos alimentos aragoneses como para preparar una ensalada de pasta u otras recetas ligeras y refrescantes, es necesario contar con los utensilios adecuados que nos garanticen que el sabor de los alimentos se respeta y que no hay ningún elemento que interfiera en nuestra salud (que de esto las ollas quemadas saben mucho...). Eso sí, sabemos que contar en nuestra cocina con unas ollas y sartenes de calidad nos supone cierta inversión... a no ser que des con una oferta que no puedes dejar escapar.

Así, si estás en búsqueda (¡y captura!) de una nueva batería de cocina, esto te interesa: en el catálogo de Amazon hemos dado con un set de 15 piezas, que incluye ollas, sartenes y utensilios, de calidad y todo ello por menos de 60 euros. Por ello, este kit puede ser tu oportunidad de renovar tus aliados de cocina para que puedas seguir entre fogones con seguridad y con buenos materiales. ¿Vas a dejarla pasar?

El juego de sartenes, de Amazon Basics. Amazon

¿Por qué debería apostar por esta batería?

Un juego de 15 piezas.

Para asegurar que no hay receta que no se pueda llevar a cabo, esta batería de la colección Amazon Basics incluye 15 piezas de diferentes usos y tamaños. Así, se puede encontrar dos sartenes (de 20 y 25 centímetros), dos cazos con tapa de vidrio (de 1,41 y 2,12 litros), dos ollas (de 2,83 y 4,73 litros) y un juego de cinco utensilios para remover y servir (cuchara de pasta, cucharón sopero, dos para servir y una espátula ranurada). Revestimiento antiadherente. Este set de cocina incluye un revestimiento antiadherente que permite cocinar con menos grasa, favoreciendo un modo de cocina más saludable, y que, además, evitar que los alimentos cocinados se peguen al fondo. Cabe destacar que son compatibles con fuegos de inducción.

Mangos seguros. Incluye mangos suaves al tacto y cómodos que no se calientan, así como tapas de cristal con un orificio para dejar salir el vapor.

