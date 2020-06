Estos son los errores que cometemos al emulsionar una salsa (y un truco para lograrlo a la primera)

Aunque te pases la vida entre fogones porque has hecho de la (casi) obligación de cocinar tu pasión, no tienes por qué controlar todas las técnicas culinarias al dedillo. Y es que ¿en qué momento vas a poder servir esferificaciones o alimentos congelados con nitrógeno líquido? Eso, mejor se lo dejamos a los aspirantes de 'Masterchef', si no queremos acabar preparando un auténtico desastre gastronómico. Sin embargo, hay técnicas tradicionales que debemos conocer por mucho que contemos con la ayuda de un robot de cocina que haga todo el trabajo por nosotros.

La emulsión es una de ellas, ya que gracias a ella podemos unir dos elementos, en principio incompatibles, para crear una mezcla homogénea. Muchas salsas se elaboran con esta técnica que, a priori, parece sencilla, pero que, sin duda, cometemos muchos errores con ella que echan a perder nuestra elaboración. Elegir productos de mala calidad, no tener los ingredientes a temperatura ambiente o calcular mal las proporciones son algunos de ellos. En el caso de la mayonesa, una de las elaboraciones más conocidas con esta técnica, lo tenemos muy claro y es que, ¿a quién no se le ha cortado alguna vez? Por ello, y aunque hay trucos para arreglarla, debemos encontrar la solución para que no nos vuelva a pasar nunca más. ¡Y nosotros la tenemos!

Se trata de la batidora de Ufesa, un pequeño electrodoméstico que cuenta con un accesorio emulsionante que hará que el resultado de esta técnica siempre nos quede perfecto. El dispositivo y todos sus accesorios tienen un precio total de 24,99 euros, por lo que por poca inversión puedes tener un nuevo (y efectivo) aliado en la cocina.

La batidora de Ufesa incluye un 'pack' de accesorios. Amazon

Entre sus características técnicas destaca su potencia de 600W, que asegura que puede trabajar cualquier ingrediente sin importar su dureza; la función turbo, que se puede activar durante el trabajo para conseguir una textura más fina o delicada; estar fabricada de acero inoxidable, lo que facilita su limpieza; e incluir varios complementos para que cualquier proceso pueda llevarse con la mayor eficacia posible.

¿Qué más podemos hacer con esta batidora?

Además de ligar y emulsionar las salsas con poco esfuerzo y grandes resultados, esta batidora de Ufesa incluye todos los elementos para agilizar los tiempos en la cocina y asegurar las texturas indicadas en cada receta. Para ello, más allá del clásico pie de cuchillas, este modelo viene con una picadora de vaso, para triturar, moler o rallar cualquier ingrediente y asegurar una buena mis en place, sin tener que perder tiempo picando en una tabla con más o menos habilidad con el cuchillo. También incorpora un pie de varillas eléctricas, complemento fundamental para la realización de postres que favorece las masas aireadas y homogéneas.

