El bar Estudios de Zaragoza lanza su ‘Cheese Away’ con un pack de quesos, embutidos y vino para llevar

El bar Estudios de Zaragoza, conocido por sus quesos y especializado también en curados, patés y ahumados, han decidido lanzar, por petición de muchos de sus clientes habituales, el "primer" 'Cheese Away' de la ciudad, un 'take away' con el queso y los embutidos como protagonistas.

"“Debido a la situación actual muchos clientes habituales nos han pedido la posibilidad de disfrutar de nuestras tablas en casa, así que nos hemos lanzado a crear este 'take away' con lo que más nos gusta, los quesos y los embutidos. Para ello hemos preparado una selección de algunos de los mejores quesos españoles e internacionales y una selección de embutidos que podrán reservar con antelación y pasar a buscar por el local”, ha asegurado este jueves Carlos Díez, propietario del Estudios.

Como promoción de lanzamiento, desde este jueves hasta el domingo, 14 de junio, regalarán una botella de vino tinto Laus (Somontano) con el paquete que han preparado para la ocasión. “Es un plan perfecto para estos días que vuelve el fútbol, para una cena especial en pareja o para una reunión con los amigos o la familia”, ha añadido Díez.

El precio, 39,90 euros

El 'pack' que han preparado incluye una tabla de quesos con variedades como Sudao extremeño (medalla de oro al mejor queso de cabra del mundo), Valdeón de Picos de Europa (mejor queso azul del mundo 2017), Gouda (queso de vaca holandés), Morbier (queso de vaca francés), Roncal (queso artesano de oveja navarro), manchego (queso artesano de oveja de La Mancha), queso de autor de oveja vasco y Sardón (queso de oveja de Samper de Calanda, Teruel).

Asimismo, en la tabla de embutidos se puede encontrar chorizo de León, fuet imperial, butifarra de Aragón, cabeza de jabalí, cabezada de lomo, cecina de equino y Jamón de Teruel. El precio del 'pack' para llevar es de 39,90 euros.

El bar Estudios, que ya va camino del medio siglo de vida, se encuentra ubicado en el número 15 de la céntrica calle de Zaragoza que le da nombre.