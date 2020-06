Así es la despensa ‘made in Aragón’ con la que Amazon quiere que disfrutes de un vermú especial

Nuestra tierra nos ofrece muchos y muy buenos motivos gastronómicos para disfrutar de un completo recetario que incluye platos estivales, guisos invernales y hasta postres con los que poner el broche de oro a cualquier festín culinario. A la hora del vermú, los productos locales no iban a ser menos y, para este momento gastronómico tan nuestro, podemos optar por alimentos tan deliciosos como quesos Denominación de Origen, olivas autóctonas y varios buenos vinos con los que regar esta comida.

Para llevarnos la despensa aragonesa (y también la española) a nuestro salón, en el catálogo de Amazon podemos encontrar la sección Alimentos y vinos de España, que ofrece una gran selección de productos de origen 100% español. Aunque no es una novedad en su catálogo, este apartado ha ido ganando fuerza. Y, la verdad, no es de extrañar, pues nos ha ayudado a disfrutar de todas las joyas culinarias de nuestro país. Entre esta amplia variedad, hemos dado con muchos productos aragoneses dignos de estar en tu mesa a la hora del vermú. ¡Qué aproveche!

Así debe ser un vermú ‘made in Aragón’

- Para empezar, unas olivas. Perfectas para acompañar a un buen vino, a una cerveza o a un refresco, las aceitunas siempre deben estar sobre la mesa en todo vermú que se precie. En el picoteo también son las protagonistas y, si queremos servirlas de forma diferentes, podemos hacer con ellas un paté para untar en pan.

Las aceitunas son indispensables en cualquier mesa de vermú que se precie. Amazon

- El jamón de Teruel, el protagonista. Si hay un emblema gastronómico en Aragón, ese es el jamón de Teruel. Además, no solo puedes disfrutarlo en una tostada de pan casero con aceite de oliva de virgen extra, también pueden convertirlo en el protagonista de una tapa de huevos rotos o de un montadito de jamón batido.

Es uno de los manjares de la gastronomía aragonesa. Amazon

- La longaniza, que no falte. A rodajas, sola o acompañada de un trozo de pan con tomate, la longaniza es uno de nuestros embutidos emblemáticos y, por ello, no hay vermú que no deba contar con su presencia.

Uno de nuestros embutidos emblemáticos. Amazon

- Un buen vino para maridar. No hay almuerzo que se precie si no hay un buen vermú o vino con el que brindar y, además, acompañar las delicias de la mesa. Y en Aragón sabemos cómo lograrlo y con sobresaliente.

No hay vermú sin vino. Amazon

- Las frutas de Aragón, el broche perfecto. Aunque muchos, después del vermú, prefieren disfrutar de una buena comida, para los seguidores de la filosofía 'brunch' este postre va a ser el cierre perfecto. Y es que, ¿quién puede resistirse a un variado de frutas de Aragón, guindas al marrasquino y gajos de naranja con chocolate?

Son el broche perfecto a cualquier vermú. Amazon

¿Cómo nace este proyecto?

En España se come como en ningún sitio y, por ello, ahora más que nunca, disfrutar de los productos nacionales es un gran placer. Tanto para nosotros que ya conocemos las bondades de la gastronomía española como para que el mercado internacional las descubra surge la tienda de Alimentos y vinos de España, un proyecto conjunto de Amazon e ICEX España Exportación e Inversiones. Además, supone una oportunidad de exportación para las pequeñas y medianas empresas relacionadas con el sector.

