El pan casero tiene truco: una panificadora (y cinco recetas) para lograr resultados perfectos

De corteza crujiente, miga esponjosa y con un olor indiscutible a recién hecho. Esas son las características básicas que muchos buscamos en un pan para considerarlo el mejor de los manjares. Porque, aunque luego lo empleemos para hacer un bocata de jamón o para untar en la salsa casera de tomate, este producto también puede disfrutarse por sí solo. Así que, con afán de conseguir el mejor y disfrutar de este bocado, siempre acudimos a una panadería tradicional donde sabemos con certeza que vamos a acertar.

Sin embargo, tal es nuestra pasión por el pan que nos apetece probar con una receta casera que nos permita disfrutar de esta delicia recién hecha en cualquier momento. Además, una vez controlada la receta básica, podemos demostrar nuestras dotes culinarias preparando otro tipo de panes, desde uno integral para mantener nuestros propósitos de la Operación Bikini, hasta uno con extra de queso para darnos un capricho de vez en cuando. Eso sí, te van a hacer falta unas dosis extra de paciencia, porque ni el amasado ni la fermentación adecuada se consiguen en dos minutos.

Pero, ¡que no cunda el pánico! Si crees que vas a perder la paciencia y que, por tanto, no vas a disfrutar de tu pan casero, sabemos lo que necesitas: una panificadora. Buceando en el catálogo de Amazon hemos encontrado una que, además de no suponer una gran inversión, tiene varias funciones y es perfecta para darse un capricho. Se trata del modelo de Russell Hoobs, un pequeño electrodoméstico que tiene capacidad para elaborar hasta un kilo de pan y que cuenta con 12 funciones programables para elaborar pan básico, francés, integral, bizcochos y hasta masa para pizza y mermelada. También dispone de un control ajustable para elegir cómo queremos la corteza y hasta una función de cocción rápida. ¿Qué más motivos necesitas para sumarte al pan casero?

Cinco tipos de pan que debes probar

1 El clásico Para disfrutar de esta delicia recién hecha, con corteza crujiente y una miga densa pero suave solo hay que introducir en la panificadora harina, agua, sal y levadura en las proporciones adecuadas al número de comensales. ¿Lo mejor de hacerlo en casa? Que aguanta varios días tierno y, si decidimos congelarlo, al consumirlo no pierde sus propiedades. 2 Un brioche Ideal para disfrutar a la hora del desayuno, el brioche requiere algún ingrediente más que la receta tradicional, pero todos son fáciles de encontrar (y la mayoría forman parte de nuestra lista de la compra habitual). Así, solo hay que agregar a la panificadora 250 ml de leche, 380 de harina de fuerza, 50 gramos de azúcar, 30 de mantequilla, dos huevos y, aproximadamente, 15 gramos de levadura. 3 Con nueces y pasas Si buscamos darle al pan nuevas texturas que logren que su disfrute sea aún mayor, solo hay que añadir a la primera receta 15 gramos de cada uno de estos ingredientes, las nueces ligeramente picadas con el cuchillo y las pasas enteras. Además, si se busca darle un toque diferente y más dulzón, las semillas de anís pueden ser grandes aliadas. 4 Integral con semillas Disfrutar del pan no está reñido con llevar una dieta saludable y equilibrada, pero, la realidad, es que si optamos por harinas integrales respetaremos más los preceptos de la mayoría de regímenes. Para lograrlo, solo es necesario cambiar la harina de fuerza por una 100% integral y añadir una mezcla de semillas de lino, girasol y amapolas a la mezcla. 5 Naranja y chocolate Una de las muchas ventajas de los ingredientes del pan es que combinan a la perfección con otros tantos, como, por ejemplo, las pepitas de chocolate y la ralladura de naranja, que le darán un sabor y aromas muy auténticos que gustará a todos los miembros de casa.

