Consigue una ayuda extra en la cocina al mejor precio con la MyCook Touch de Taurus 

Comer bien, de forma sana y sabrosa, es algo que nos gusta a todos, elaborar un menú semanal que cumpla con estas expectativas no tanto. Además, el ritmo de vida actual no nos ayuda a centrarnos en estos pequeños placeres de la vida. El trabajo, los niños, la organización de la casa, el ejercicio, la vida social... al final del día, cansados, no tenemos ni el tiempo ni las fuerzas de ponernos a recopilar recetas, buscar ingredientes. Debemos reconocerlo, en el día a día, la falta de tiempo nos hace que acabar siempre comiendo elaboraciones rápidas.

Si además de tener poco tiempo, no somos precisamente estrellas Michelin en la cocina, el resultado es que nos conformamos con las recetas más sencillas para comer algo caliente. Pero esto tiene solución. Por suerte, vivimos en una época en la que la tecnología nos facilita la vida, también en la cocina. Los robots de cocina pueden hacer que varíe nuestra dieta y llevarnos a elaborar platos más sanos y sabrosos sin dedicar mucho tiempo más de lo que dedicamos habitualmente. Eso sí, los ingredientes sí que necesitamos salir a comprarlos y tenernos disponibles en casa. La tecnología no nos lo puede solucionar todo. Sin embargo, la buena noticia es que ensucian mucho menos que si nos ponemos nosotros manos a la obra en los fogones y, por ahí, sí conseguimos recortar minutos.

Un robot con el que ahorrar tiempo y dinero

La conocida marca de electrodomésticos Taurus cuenta con un catálogo de robots de cocina que incluye propuestas para todas las necesidades y con todo tipo de prestaciones, pero el modelo MyCook Touch Black Edition es uno de los más aclamados. Además, ahora tiene un descuento del 40%, con lo que te ahorras 400 euros, aunque la promoción es limitada y solo está disponible en 15 unidades. Comprar este modelo es una inversión pero, desde luego, merece la pena.

Así es MyCook Touch Black Edition de Taurus. Taurus

Este modelo de Taurus va a conseguir que redescubramos las recetas de siempre (y nos enamoremos de muchas nuevas preparaciones), pues elabora más de 8.000 recetas guiadas que se pueden seguir, con facilidad, a través de su pantalla táctil a color y con conexión wifi. Capaz de realizar cualquier función culinaria, ya sea cocer o amasar, nos ayudará a no desperdiciar comida, ya que trabaja con cantidades exactas.

