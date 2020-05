Dos varietales blancos jóvenes de Enate en lo más alto

Conforme pasan los años, cuando cato los nuevos vinos que van saliendo al mercado de bodegas como Enate, me embarga una doble sensación de satisfacción. Por una parte, por el disfrute sensorial que me producen, dadas sus cualidades y características. Y por otra, porque son vinos que he seguido y he apoyado desde sus inicios porque estaba convencido de que eran el resultado de un trabajo técnico y de una filosofía empresarial impecables.

Y así es como he vuelto a sentirme en estos días de confinamiento, en que hay más tiempo aún para catar, valorar y reflexionar, cuando he disfrutado de dos de los blancos más valorados de la D. O. Somontano, zona elaboradora que -no me cansaré de repetirlo- está en la vanguardia española en la elaboración de estos productos.

El Enate Chardonnay 234 ha logrado no solo situarse entre los preferidos por los consumidores de vinos de esta variedad de uva, sino que ha llegado a convertirse en toda una referencia de Somontano y, por lo tanto, de Bodega Enate dentro del mercado nacional y también en algunos internacionales.

Enate Chardonnay 234. Enate.

Es un vino que refleja como pocos la positiva influencia que la cordillera pirenaica ejerce sobre los altos y vaguadas en las que se despliegan las viñas de esta y otras bodegas de la denominación. Es un blanco que expresa un equilibrio perfecto gracias a la acidez que compensa las sensaciones dulces del grado alcohólico que alcanzan la mayor parte de los vinos en estas latitudes como consecuencia del cambio climático.

Con estas bases y con una materia prima excepcional -no olvidemos que en Enate elaboran también con uvas de chardonnay un fermentado en barrica y el Enate Uno-, el director técnico, Jesús Artajona, ha consolidado con los años un producto que se disfruta tanto en estos primeros meses de su embotellado como en años venideros, en los que el Chardonnay 234 irá evolucionando y ofreciendo notas de frutas más confitadas y balsámicas.

En estos momentos, nos regala aromas muy frescos con referencias a manzanas verdes, cítricos y frutas tropicales, además de algunas alusiones minerales. En definitiva, una gran complejidad e intensidad aromática que posibilitarán esa óptima evolución del vino en los meses e incluso años venideros y que contribuirá a derribar ese mito de que los vinos blancos jóvenes hay que consumirlos en la añada posterior a su elaboración. Está elaborado con uva chardonnay cien por cien de la añada 2019. Tiene un grado alcohólico de 13,5% en volumen y su precio de venta al público recomendado está en torno a los 9 euros.

Enate Gewürztraminer 2019. Enate.

El otro varietal del que hablamos hoy es el de uva gewürztraminer, otra variedad llegada de tierras más al norte de Europa y también adaptada a la perfección en los terruños altoaragoneses, como queda bien claro en la nueva añada que acaba de salir de Bodega Enate. Tiene un grado alcohólico de 14,5% en volumen y su precio de venta al público recomendado está en torno a los 11 euros.

Como es habitual en estos varietales, destaca su gran potencia aromática nada más llevarlo a la copa, en la que muestra, de entrada, la nota frutal predominante en su abanico olfativo y gustativo: el lichi.

Conforme se va aireando el vino, van apareciendo nuevas referencias en forma de flores (sobre todo pétalos de rosa, pero también jazmín y azahar), especias como la pimienta, fresas y melocotón, además de ese recuerdo también muy típico de la variedad, a mitad de camino entre minerales sólidos y líquidos. En la boca predominan las notas varietales apuntadas y se muestra muy untuoso, sensación que permanece en el recuerdo gustativo en forma de toques amielados y confitados.

Así que ahora nos toca seguir disfrutando de estos blancos aragoneses que están en lo más alto por méritos propios.