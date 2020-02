Chocolates Capricho hace una de las mejores pastas de té de España

Chocolates Capricho, de Zaragoza, ha elaborado una pasta de té que ha sido elegida entre las mejores de España en el concurso nacional que convoca la revista de pastelería Dulcypas. También ha recibido el premio a la mejor creación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es obra de Luis Paracuellos, maestro pastelero de este establecimiento ubicado en la calle de Don Jaime de la capital aragonesa.

Se trata de una galleta que se elabora con tres elementos diferenciados. En primer lugar, una camisa que se hace con almendra, frambuesa y anís. En el interior lleva un tofe de frambuesa y aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón y, por último, una ganache o trufa de moscatel con anís.

Prácticamente todos los ingredientes proceden de productores aragoneses, como destaca Luis Paracuellos. El vino es Moscatel Corona de Aragón, de Bodega Grandes Vinos, de la D. O. Cariñena. El aceite de oliva virgen extra, de Molino Alfonso, de Belchite. Las almendras, variedad marcona, son del Somontano y las frambuesas de la zona del Moncayo o del Pirineo. Lleva también flor de sal del delta del Ebro. "Hay que defender lo nuestro, cada uno en nuestro terreno, y favorecer a nuestros productores, que lo están haciendo muy bien, de forma que de lo que hay en la despensa aragonesa, no hace falta traerlo de fuera".

La pasta de té de Capricho tiene tres partes bien diferenciadas. Oliver Duch

"Es una pasta muy interesante con una combinación de sabores ideada a partir del guirlache y, con productos de Aragón. Digamos que he hecho una especie de deconstrucción y he intentado que tenga muchas notas de fruta, aunque la presencia del caramelo no queda diluida", explica este confitero especializado en chocolate. "Al ser una pasta de té, hemos intentado hacer algo diferente. Es como un bombón de galleta, lo he llevado a mi terreno, al chocolate", añade.

Esta nueva especialidad de Capricho Taller de Chocolate ha sido expresamente ideada para el concurso con la intención de tenerla después en el catálogo y estará a la venta a partir de la semana que viene en cajas de unas nueve o diez unidades. Paracuellos señala que este tipo de pastas se venden bastante para el café o para picotear, no necesariamente para tomar con té porque esa costumbre tan británica no está muy arraigada por estos lares. "Tenemos una de chocolate y sal que es muy adictiva, no te puedes comer solo una porque el paladar te pide otra, y cada día se vende más", asegura.

En este Premio a la Mejor Pasta de Té de España 2020, organizado por la revista de pastelería Dulcypas y celebrado este lunes en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, a orillas del Guadalquivir, resultó vencedor L’Atelier de Barcelona, comandado por Eric Ortuño y Ximena Pastor. A base de caramelo salado, chocolate y praliné, la pasta ganadora, con forma de estrella, consiguió 476,5 puntos, solo dos puntos y medio más que la segunda clasificada, elaborada por Natalia Polaina, de Los Baltazares de Sevilla. La cuarta edición de esta iniciativa batió su récord de participación, con 207 establecimientos concursantes, procedentes de toda la geografía española.