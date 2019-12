Cinco postres que lograrán que en la mesa nadie se acuerde del turrón ni del mazapán

Un clásico que, sin embargo, se reinventa con sabores ácidos para no empalagar en exceso al comensal. El flan casero de limón es un postre que no nos robará mucho tiempo en la cocina y que logrará que todo el mundo disfrute del último pase.

En pocos minutos se puede preparar este postre que, además de vestir cualquier mesa navideña, hará las delicias de comensales mayores y pequeños . Además, el milhojas de frutos rojo s tiene la particularidad de ser un pase contundente -está relleno de crema pastelera- que, sin embargo, no da esta sensación en boca, gracias a la ligereza del hojaldre horneado y la fruta.

5

Tarta de queso al horno

Una de las ventajas indudables de este postre es que es apto para todos los paladares, ya que cuenta con un toque laminero que, sin embargo, no empalaga. Además, la tarta de queso al horno se ha puesto tan de moda que no servirla en nuestra mesa navideña, será un error -perdonable- que, posiblemente, no volveremos a repetir. Y es que, ¿quién se puede resistir a una porción de esta delicia cremosa?