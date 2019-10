Atención estudiantes: así hay que calentar la pizza, la pasta y el arroz para que sepan a recién hechos

La pizza, la pasta y el arroz son algunos de los platos preferidos de los aragoneses y los alimentos más socorridos para estudiantes e inexpertos en la cocina. Su versatilidad y su fácil elaboración los convierten en los protagonistas predilectos de un sinfín de recetas, aunque lo más habitual es excederse en las cantidades que cocinamos. Y es que ¿quién no ha cocido pasta para uno y al mirar la olla se ha dado cuenta de que podía alimentar a 100 personas más? En este caso, y como hay que evitar el desperdicio de comida, solemos guardar lo sobrante para degustarlo en otro momento. Sin embargo, conseguir que estos productos vuelven a saber a recién hechos no es fácil, y, aunque no convenga recalentar ciertos alimentos, con estos trucos se puede recuperar casi todo su sabor.

Cómo recalentar estos platos (y que sepan a recién hechos)