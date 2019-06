Dejar los macarrones fuera de la nevera y otros malos hábitos en la cocina

Si no son frutas, verduras o hortalizas no hay por qué lavar los alimentos (al menos, la mayoría) antes de cocinarlos, pues podemos alterar sus propiedades y acabar sufriendo una intoxicación alimentaria. Esto ocurre con los huevos, la pasta, las setas, la carne cruda o los alimentos congelados. En cada caso, las consecuencias pueden ser muy diferentes , pero todos ellos tienen en común que pueden acabar sentándonos muy mal.

Probablemente, nunca se lo haya preguntado, pero existe una numerosa lista de alimentos que no hay que recalentar , si no se quiere que pierdan gran parte de sus cualidades organolépticas e, incluso, puede llegar a sentar mal. El pollo, las espinacas, la tortilla de patatas, el arroz y las setas son algunos de los productos que no hay que meter al microondas una vez están cocinados.

5

¡Si no huele, se puede comer!

Que un alimento no presente moho, no huela mal o no sepa raro no significa que esté en condiciones para ser ingerido. Y es que algunos de los patógenos más importantes no provocan cambios apreciables por los sentidos, como la Salmonella, común en los huevos, o el Campylobacter, que suele aparecer en las carnes de ave.