Comienza una edición veraniega del Zaragoza Burger Fest

Del 6 al 16 de este junio, se va a desarrollar la segunda edición del ZGZ Burger Fest, cuya primera edición se celebró el pasado otoño. Se podrán degustar todo tipo y sabores de hamburguesas, tanto de carne como veganas, en los 63 establecimientos que se han apuntado en esta convocatoria del festival, que en este 2019 también tendrá celebración otoñal.

La mayoría de los bares y restaurantes participantes apuestan por las hamburguesas más solicitadas, las de carne de ternera de distintas procedencias y maduraciones, con especial notoriedad y presencia de las hamburguesas de vacuno de La Finca de Jiménez Barbero, seguidas de las de buey, ternasco, cerdo y pollo. Algunas de las propuestas más llamativas son las de carrillera de vaca vieja, sobrasada ibérica, torta del casar y jamón ibérico, del Irreverente; burger de buey 180 gramos con jamón serrano, patata pochada, queso del Moncayo, tomate especiado, rúcula y ali-oli, del Petit Comité; otra de buey pero con secreto ibérico en pan de cristal con lechuga roble, cebolla caramelizada, manzana a la plancha, queso rulo de cabra y chutney de frutos rojos, de La Noria resto-bar. Y no se queda corta de sabor la hamburguesa de longaniza, fondant de pato, queso, bacón, huevo frito y cebolla caramelizada de La Farola.

Otras carnes más suaves son las de pollo (sustituible por ternera gallega) saborizado con chimichurri, queso cheddar, aguacate y cebolla asada en Il Panettone; o la de carne de pavo mezclada con bacón ibérico, queso monterrey, chutney de piña, pastrami de pavo y salsa BBQ casera de Café bar El Coto.

Por supuesto, no podía faltar el ternasco de Aragón, con las hamburguesas de esta carne de cordero con berenjena en tempura, Tzatziki, mermelada de higos y olivas negras, del Cuéntame; y la de Taberna Urbana, que ofrece ternasquito con tomate, pepinillo, bacón, queso chedar, huevo frito y salsa bastarda.

También los vegetarianos y veganos vuelven a tener propuestas. Por ejemplo, en el Boquita Hamburguesería hay un pan artesano con doble hamburguesa vegana, lechuga, queso vegano tostado, salsa tijuana, guacamole casero y cebolla crujiente. En La Quinoa van con un filete hecho a base de soja texturizada, empanado con maíz y guarnecido con queso brie, cebolla caramelizada, tomate concassé, pepinillo y salsa barbacoa. El Cierzo Brewing Co ofrece su opción veggie Beyond Burger.

Los organizadores del festival, durante la presentación, en La Zarola. Y. G.

Para probar la calidad de las carnes de La Finca, hay que ir al restaurante + Albarracín, que ofrece una hamburguesa de 250 gramos de su vacuno con queso tierno de vaca, ruedas de tomate, lechugas de temporada, cebolla caramelizada, bacón crujiente y huevo frito. En el Mott, hay una hamburguesa de ternera 160 gramos con lechuga baba, queso ahumado, bacón ahumado, sofrito de cebolla y pimiento, acompañada de la salsa Mott. Marengo la adornará con provolone, crujiente de cebolla, guacamole y bacón, y Casa Pedro, en su línea de arte en miniatura, pondrá una hamburguesita de pan de mostaza, ternera de La Finca, cogollo, queso ahumado y deliciosa Salsa Peter.

Las sangrías blanca y tinta de Carmines maridan bien con las hamburguesas. J. L. S.

El ZGZ Burger Fest lo organizan Enjoy Zaragoza, Hoy Aragón, Come Come Zaragoza, High Grossery y Yolanda Gil. Se presentó este martes en el espacio gastronómico La Zarola, donde pudieron degustarse hamburguesas maridadas con las sangrías blanca y tinta de Carmines, que demostraron ser una buena opción para acompañar estas creaciones, cuyos precios oscilan entre los 6 y los 13,50 euros, dependiendo no solo de los ingredientes sino también de las ofertas con las que cada hostelero decida acompañar la hamburguesa, pues la mayoría ofrecen bebidas pero algunos las sirven también con patatas fritas. Sangría Carmines sorteará un pack de sangría para todo el verano entre todos los que suban a Instagram una foto de su hamburguesa con esta sangría y la etiqueta #carminesburguerfest.