Paella a la canadiense o cómo destrozar este emblema de la gastronomía española

El verano está a la vuelta de la esquina y con él, las paellas familiares (en la mesa y en el Whatsapp). Arroz con un buen 'socarrat' hecho en un fondo de pescado, marisco, productos de la huerta o algo de carne son solo algunos de los ingredientes que pueden (y deben) formar parte de esta receta tan nuestra que hace las delicias de quien lo prueba. Sin embargo, según un restaurante de Ottawa (Canadá) llamado The Red Apron, la mayoría de estos sobran, pues lo que realmente debe llevar una paella (¡de más de 20 dólares canadienses!) es un poquito de arroz, chorizo, gambas cocidas, guisantes, pimientos rojos asados y tomates. Así lo publicaban en su cuenta de Twitter hace unos días, orgullosos del resultado, pero la acogida no ha sido tal y como imaginaban.

Spanish Paella With Shrimp, Chorizo, Peas, Roasted Red Peppers & ‘Ingleside’ Tomatoes, Serves: 2 for $20.95, GF pic.twitter.com/DABBpGFUFP — The Red Apron (@FreshOnTheShelf) 30 de mayo de 2019

Como cabía esperar, las respuestas a este "inocente" tuit no han tardado en llegar (y han sido más de 1.700). Y es que hay cosas con las que es mejor no jugar si quieres mantener la dignidad, y los tuiteros españoles han demostrado que la paella es una de ellas: si no sabes cómo preparar una, mejor no lo intentes... O serás carne de cañón para las bromas en redes sociales.

You've never seen a paella in your life, Hulio — Monkey Man (@Monqui_Man) 2 de junio de 2019

"No habéis visto una paella en vuestra vida, Hulio", reza el tuit que se encuentra sobre estas líneas, haciendo uso de la popular muletilla nacional que inventó y puso de moda el carismático jugador del Betis Joaquín.

Esto no es paella



Esto se llama "Casus Belli" — Paladín Lines 🇪🇺 (@YoPiteas) 2 de junio de 2019

Espero que pongáis ketchup. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 2 de junio de 2019

La paella, la receta más estropeada

Según un estudio de Croqueta Rica, la paella es uno de los bocados españoles más internacionales y, también, uno de los más reproducidos en el extranjero. Sin embargo, la manera de entender esta receta dista mucho de la visión tradicional y, lejos de respetar los pasos de los valencianos, se ha convertido en el plato más estropeado de la gastronomía nacional, junto con el gazpacho, la fabada y los churros, entre otros. Así, es habitual verla decorando una pizza, en sándwich y, por supuesto, con buenas dosis de chorizo picante, al más puro estilo Jamie Oliver.