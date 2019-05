Comer lo que te llevas en el tarro

Desde el pasado mes de marzo, Zaragoza cuenta con un nuevo establecimiento que enriquece la oferta de productos de alimentación. Pero es una tienda con características muy especiales, ya que todos los productos que se venden se ofrecen a granel, con el fin de luchar contra la plaga de los envases de plástico, incentivando, además el uso de envases por parte de los compradores, que tienen un 5% de descuento si van con sus tarros, táperes o bolsas y no utilizan las bolsas de papel que hay en el local.

Se llama De Tarros y está ubicada en el número 30 de la calle de Torrenueva, en pleno Casco Histórico. Cuando se entra en ella, el comprador ya advierte que la sostenibilidad es el argumento principal, ya que toda la decoración está realizada con material reciclado, como viejas cajas de fruta y palés de madera, tarimas rehabilitadas y estanterías hechas con tablones de encofrar recuperados.

NOTICIAS RELACIONADAS Opciones para comprar sin plásticos en Zaragoza

El otro argumento que está atrayendo a cientos de clientes del barrio y de otras partes de la ciudad es la variedad y calidad de los productos que se pueden comprar desde cinco gramos, como mínimo. En la actualidad ya hay unas 350 referencias, que incluyen los más variados ingredientes, muchos de ellos con el marchamo de ecológico.

Así, entre los productos más demandados están las típicas legumbres, como garbanzos, lentejas, alubias, guisantes o soja, de distintas procedencias y variedades. Otro apartado que destaca por su variedad es el de las harinas: las hay de trigo Aragón 03 (convencional y ecológica), de trigo sarraceno, de maíz, de arroz, de centeno, de avena, de almendra, de espelta, de mijo, de garbanzos, de lentejas, de chía o de quinoa, entre otras.

Lidia Vicente, propietaria de la tienda de alimentación saludable a granel De Tarros. J. L. S.

En los sacos en los que se almacena el arroz, de distintas variedades, merece la pena fijarse en dos, en que se ofrecen arroces ya preparados para hacer risotto (mediterráneo o de hongos), pues con los granos de arroz vienen mezcladas las setas o las verduras deshidratadas.

Otros apartados que agrupan múltiples referencias de productos son los de especias, frutos secos, cereales, semillas, tes e infusiones, sémolas, setas y algas deshidratadas, frutas y verduras deshidratadas, chocolates en polvo, sales o pastas. De todos ellos, cada cliente se lleva lo que calcula que va a consumir, con lo que se evita que se estropeen y desperdicien alimentos. Lo único que no se vende a granel es el aceite de oliva virgen extra, que no está permitido vender si no es en su envase precintado, y la miel, ya que es más sencillo e higiénico comprarla en botes de cristal.

Lidia Vicente, propietaria de la tienda, está muy satisfecha con la respuesta de los clientes, en los que aprecia una gran sensibilidad por evitar que el medio ambiente siga deteriorándose, a la vez que se incentiva la producción de alimentos ecológicos y de proximidad. "Vienen clientes que nunca habían comprado a granel pero que quieren dejar de utilizar bolsas y recipientes de plástico y también muchas señoras y matrimonios mayores que hace muchos años practicaban este tipo de compra de proximidad con productos a granel y les encanta volver a hacerlo", señala la propietaria. El horario de apertura de la tienda es de 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00, de lunes a viernes. Los sábados abre por las mañanas, de 10.00 a 14.00.