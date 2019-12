Aperitivos de Navidad para abrir boca (y triunfar en la mesa)

Aunque los pases más importantes de la comida de Navidad no vienen en formato pequeño, los canapés juegan un papel fundamental en la misma: son los encargados de abrir el apetito hasta que los platos principales, como el pavo o el ternasco, hagan su gran entrada. Si bien es cierto que una buena bandeja de gambas cocidas ya es un buen entrante, un picoteo festivo, variado y divertido siempre viste la mesa y hace las delicias de todos los comensales.

Sin embargo, no es nada sencillo confeccionar un primer pase a base de aperitivos surtidos, pues el tiempo de cocinado no abunda, los gustos de los invitados varían mucho y no siempre es fácil dar con las propuestas que se adaptan a las necesidades. Bajo estas líneas, acercamos varias propuestas que ayudarán a que el primer pase sea un éxito y que generarán deliciosas expectativas del resto de platos.

Tres ideas de canapés para estas Navidades:

Tartar de aguacate, salmón y mango

Si bien es cierto que las frutas tropicales no son muy comunes dentro del recetario navideño aragonés, esta preparación es ideal para servir en pequeño formato. Además, lo único que hay que hacer para prepararlo es cortar en cubos todos los ingredientes y mezclarlos con mostaza de Dijon, zumo de limón, aceite de oliva, pimienta y eneldo para que se maceren los ingredientes. Después, solo queda presentarlo en forma de cilindros y en porciones individuales.

Mini quiche de puerro, cebollas y queso de cabra

Las tartaletas siempre triunfan en la mesa y si, además, se inspiran en la quiche tradicional, el éxito está asegurado. Lo mejor es comprar el hojaldre ya preparado, para solo perder tiempo preparando el relleno con puerro, cebolla y queso de cabra desmenuzados y mezclados con nata, huevo y queso parmesano. Diez minutos de horno y este bocado estará listo para ser degustado.

Rollitos de carpaccio rellenos de parmesano

Aunque el carpaccio ya es un entrante delicioso si se degusta bien colocado en un plato con un buen aceite de oliva, si se utiliza para envolver rúcula, queso parmesano, tomates secos y dátiles bien picados (y aliñados con aceite de oliva y vinagre de Módena) el resultado es espectacular y muy apropiado para la mesa elegante de Navidad. Ir al suplemento de gastronomía