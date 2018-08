La ruta del buen comer: de Madrid a Zaragoza, de casa en casa

Jorge Usón está muy asentado en Madrid, una ciudad que le gusta y en la que disfruta de su gastronomía. "Una cosa que me encanta es que por 11 euros tienes unos menús del día estupendos. Por mi trabajo viajo bastante y no creas que es tan fácil comer bien por este precio", opina. Cuando sale, sobre todo a cenar, últimamente se decanta por las influencias asiáticas: Japón, Tailandia, Corea… "Es una cocina ligera que me sienta bien".

De Madrid disfruta mucho, de los rincones que va descubriendo cada día, y de sus vinos, "que no son muy conocidos, pero se están haciendo cosas interesantes, como uno llamado La Bruja Avería de la Bodega Comando G".

También está al tanto del buen trabajo realizado por las bodegas aragonesas. "Me consta que cada vez están saliendo más al exterior dando a conocer sus propuestas, sobre todo esos vinos elaborados con la variedad garnacha que tan bien se están posicionando en el mercado internacional". Él, además, se declara fiel seguidor de la denominación de origen Ribera de Duero. "No sé muy bien por qué, pero el caso es que me sientan estupendamente, y si no son muy caros, suelo decantarme por ellos".