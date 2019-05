Ni blando ni duro: cómo hacer el arroz blanco perfecto

3

El fuego, ¿a qué temperatura?

Una vez lavado, es hora de cocer el arroz y el agua con una pizca de sal (si se quiere que tenga un poco más de sabor). Cuando el agua rompa a hervir, hay que remover para que no se pegue, bajar la potencia a fuego lento y poner la tapadera a la cazuela. Los tiempos que habrá que respetar son: 18 minutos para el largo y el medio, 15 para el corto y 45 para el integral. Durante estos minutos no hay que abrir la tapa nunca, pues el vapor se escapará y el arroz no quedará bien.