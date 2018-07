Christian Lapetra: "Entre los vinos, hay que elegir el que más te gusta y el que mejor te sienta"

Christian Lapetra se considera un bebedor social "de bajo consumo". En su casa reconoce que se come y se cena con agua. Eso sí, cuando celebra un encuentro informal con amigos, el vino y la cerveza no faltan, para tomar, casi siempre, en un rincón especial: la cocina. "Es donde más nos gusta estar alrededor de un plato de jamón".

Sin embargo, no hay que rascar mucho para descubrir que tiene buen gusto y aprecia el mundo del vino. Tras participar en la media maratón Behovia-San Sebastián de 2017, él y unos cuantos amigos se dieron el placer de comer en el restaurante Martín Berasategui. "Miramos la carta para ver qué vinos aragoneses tenía y descubrimos el Telescópico Garnacha 2014 de Frotonio; lo aconsejó un compañero y me pareció espectacular". Tanto, que ya ha conseguido unas cuantas botellas y si algún día tiene que llevar un vino a una cena, no duda al asegurar que este es uno de los fijos. "También llevaría un Pago de Aylés, a cuya familia quiero mucho y elabora unos vinos estupendos".

Además, reconoce que las garnachas del Campo de Borja y de Calatayud "han cambiado mucho, para bien, pero, al final –prosigue– el mejor vino es aquel que más te gusta, al que más habituado estás y que mejor te sienta". Christian Lapetra ha hecho catas, ha visitado bodegas de Aragón y La Rioja y de un viaje a Sudáfrica hace 12 años guarda un gran recuerdo de los que probó.