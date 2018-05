Las setas de primavera se hacen de rogar

Las condiciones, en teoría, eran buenas para disfrutar durante esta primavera de una gran temporada de setas en Aragón. En el mes de marzo y a principios de abril hubo abundantes precipitaciones, así que el suelo acumuló humedad.

Este agua y esta nieve tan solo necesitaban de temperaturas benignas a lo largo del día, que no hubiese amenazas de heladas de madrugada y que el viento no soplase con fuerza. Sin embargo, en general, estas condiciones no se han dado y en la mayoría de las zonas micológicas de Aragón todavía se está esperando que se produzca una auténtica ‘lluvia’ de hongos.

Esta es la sensación que tienen Miguel Obregón, cocinero del bar restaurante Txoko (Doctor Horno, 26) y Eva Guillén, de la frutería Peggy (Cortes de Aragón, 38), dos de los templos de las setas en Zaragoza. En el primero, para disfrutarlas a la mesa y, en el segundo, para elegir entre su amplio muestrario habitual.