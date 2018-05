La sal, ¿en qué momento hay que echarla a la comida?

Quizá sea uno de los ingredientes más humildes de la despensa, pero no por ello deja de ser importante. La sal es la alegría de cualquier plato (siempre y cuando no se abuse de su consumo), pues es capaz de potenciar matices desconocidos, en primeros, segundos platos y también en postres. No obstante, hay que tener siempre en cuenta que la sal ayuda a que los jugos de los alimentos salgan al exterior, una propiedad que hay que utilizar siempre para conseguir, no solo el sabor deseado, también la textura: tersa para las verduras en salteado, jugosa para carnes y pescados a la plancha y melosa para los ingredientes de un buen guiso casero.

En un guiso. Uno de los principales problemas que presenta cualquier guiso es que rara vez se ponen todos los ingredientes a la vez a la cazuela , haciendo que sea muy difícil ir midiendo las intensidades de sabor y aroma hasta el final. Sin embargo, es muy importante salar por separado cada producto (sobre todo carnes y pescados) para que, una vez en el agua, suelten sus jugos y el resultado sea mucho más sabroso . No obstante, conviene tener en cuenta aquellos alimentos ricos en sal, como embutidos, para no excederse en las cantidades.

